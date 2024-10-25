"Кара-Даг" помститься за своїх бійців, але Селидове від окупації це не врятує, — Forbes

В українському Центрі оборонних стратегій спрогнозували захоплення міста вже "найближчими днями". Однак, на думку аналітиків, Селидове — лиш проміжний пункт на шляху ворога до головної цілі.

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24 жовтня в Офісі генпрокурора повідомили про вбивство чотирьох військовополонених поблизу Селидового у Донецькій області. У Forbes опублікували додаткові деталі скоєного ЗС РФ воєнного злочину.

Стало відомо, що вбиті полонені були бійцями 15 бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг". 6 жовтня російські окупанти захопили позиції бригади та захопили у полон чотирьох нацгвардійців. Допит військових зафільмували. Наступного дня "Кара-Даг" пішла в контратаку та повернула позиції, знайшовши там тіла своїх воїнів.

У виданні нагадали, що 10 жовтня російські морпіхи захопили у полон та вбили дев’ятьох операторів БПЛА у Курській області. Після цього злочину побратими страчених військовополонених пішли у "безжальну контратаку", завдавши ворогу значних втрат.

"Немає жодних підстав вважати, що українці відреагують на вбивства в Селидовому з якоюсь іншою люттю", — підкреслили журналісти.

Однак, як зазначається, це не означає, що український гарнізон з чисельною перевагою втримається у Селидовому. В українському Центрі оборонних стратегій прогнозують, що найближчим часом ЗСУ можуть відступити, щоб уникнути оточення.

У ЗМІ пояснили, що якщо РФ хоче оточити Покровськ замість прямого штурму, їй спочатку потрібно взяти під контроль Селидове. Це пояснює, чому Москва не зважає на втрати в місті.

У Центрі оборонних стратегій припускають, що ЗС РФ захоплять Селидове вже "найближчими днями". Водночас це не означає, що ворог візьме й Покровськ. Окупанти стикнуться з виснаженням наступальних підрозділів та зниженням їх боєздатності.

Покровськ та Селидове на мапі бойових дій Фото: Deep State

Повідомляється, що Росія щомісяця поповнювала окупаційні війська на 30 тисяч бійців, щоб компенсувати втрати. Окрім того, на Курському напрямку почали розгортатися тисячі військових з КНДР, які дають можливість ЗС РФ для передислокації.

Водночас Міноборони України намагається вийти на показники мобілізації у 20 тисяч осіб на місяць. Це уповільнює, якщо не зупиняє таке необхідне розширення сухопутних військ.

У виданні наголосили, що командування було змушене відправити на передову більшість наступальних бригад Нацгвардії. Те, що сили МВС були перекинуті у безпосередні бої замість внутрішніх завдань, свідчить про "масштаби кадрових проблем".

У Центрі оборонних стратегій переконані, що ЗСУ зможуть утримати Покровськ, розташований на "життєво важливих" лініях постачання для східного фронту. Українській обороні на цьому напрямку вже вдалось зупинити просування ворога до міста.

Однак так оптимістично налаштовані не всі. Засновник аналітичної групи Frontelligence Insight впевнений, що нині Україна програє війну. З його слів, ця тенденція — негативна, якщо не вжити рішучих заходів.

Нагадаємо, аналітики DeepState 24 жовтня повідомили, що ЗС РФ просунулись у Луганській області. У Генштабі інформували про 23 ворожі атаки на Лиманському напрямку.

24 жовтня російські окупанти завдали цілеспрямованого удару по відділенню "Нової пошти" у Краматорському районі Донецької області. Двоє працівників пошти, віком 19 та 21 років, загинули.