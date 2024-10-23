"Це особисте": елітні українські підрозділи помстились ЗС РФ за розстріл побратимів (відео)

Російські окупанти прорвалися у тил та розстріляли дев’ятьох бійців ЗСУ. Помста на передовій не змусила на себе чекати, і невдовзі ворог втратив ліквідованими в чотири рази більше морпіхів.

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Українські морпіхи атакували бійців ЗС РФ, які стратили дев’ятьох військовополонених. Бій точився на хуторі Зелений Шлях у Суджанському районі Курської області. Про це 22 жовтня повідомили у Forbes.

10 жовтня бійці російської 155 окремої морської піхотної бригади захопили групу українських операторів БПЛА у хуторі на Курщині. Українців роздягли, наказали їм лягти обличчям у землю та розстріляли.

Через тиждень бійці 501 батальйону морської піхоти ЗСУ пішли в контратаку в цьому районі й відплатили ворогу за вбивство дев’ятьох побратимів. Морпіхи атакували на кількох бронетранспортерах M113 та парі танків Т-64.

"Т-64 випустили дим для прикриття та відстрілювалися своїми 125-міліметровими гарматами, завдавши різкого удару принаймні одній російській машині. Український дрон зафіксував п'ятьох загиблих росіян", — передали у ЗМІ.

155 ворожу бригаду також атакували інші три елітні підрозділи Сил оборони — 82 та 95 десантно-штурмові бригади, а також 47 механізована бригада. Бійці 95 ОДШБр загнала російський взвод у глухий кут, атакувавши за допомогою безпілотників, танків, ракет і мін. Як результат — три знищені колісні БТР та втрата 30 загарбників загиблими.

"Скривавлена ​​з трьох боків українською армією, десантними силами та морською піхотою, 155-та бригада морської піхоти в біді. (…) Для українських підрозділів, які контратакують в районі Зеленого Шляху, розгром 155-ї окремої морської піхотної бригади є не лише життєвим імперативом. Це особисте", — додали у виданні.

Нагадаємо, 13 жовтня аналітики DeepState повідомили, що бійці ЗС РФ розстріляли дев’ятьох військовополонених у Курській області. Військовий Станіслав "Осман" Бунятов зазначав, що бійці перебували у тилу, але ворог здійснив прорив та зайшов з двох боків через лісосмугу. Прокуратура розпочала розслідування, омбудсмен Дмитро Лубінець наголосив на порушенні Женевської конвенції.

У Forbes інформували, що за розстріл відповідальна 155 бригада морської піхоти ЗС РФ. Повідомлялося, що воєнний злочин був скоєний у селі Леонідовому — поблизу Зеленого Шляху, підконтрольного ворогу.