ЗС РФ стратили 9 українських бійців у Курській області: деталі розстрілу (фото)

У DeepState зауважили, що трагедія сталася під час виходу бійців на позиції, тоді як, за словами військовослужбовця Станіслава Бунятова, хлопці перебували в тилу, проте стався прорив.

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10 жовтня в Курській області (РФ) російські військовослужбовці могли розстріляти девʼять бійців Сил оборони. Фокус розповідає, за яких обставин це могло статися.

Розстріл українських бійців у Курській області

Вранці 13 жовтня у DeepState повідомили з посиланням на джерела, що росіяни розстріляли девʼятьох українських бійців у Курській області (РФ).

ЗС РФ розстріляли українських військових Фото: DeepState

"Від наших джерел у 1 ОТБр стало відомо, що п*дари 10 жовтня розстріляли дронщиків та суміжників в районі н.п. Зелений Шлях. Додаткові деталі обставин з'ясовуються, але відомо, що хлопці виходили на позиції з думками, що вони у відносному тилу, але вже змушені були вступати в контакт з ворогом та відстрілювались", — йдеться у повідомленні.

Аналітики наголосили, що через обмежену кількість БК бійці були вимушені здатися.

Росіяни розстріляли дронщинів та суміжників в районі Зеленого Шляху Курської області.

РФ прорвала тил ЗСУ

Український військовослужбовець Станіслав Бунятов з позивним "Осман" заявив, що бійці перебували в тилу, проте стався прорив.

"Хлопці і були в тилу, стався прорив, п*дари зайшли в їх лісосмугу з двох сторін, ніхто з пілотів добровільно не здався, пацани їб*шилися до останнього! Якби вони могли відійти то відійшли б", — наголосив "Осман".

За його словами, загинули дуже гідні військові.

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" зауважив, що ворог розстріляв українців під час масованого штурму на лінії Любимівка — Новоіванівка, також ЗС РФ вдалося розвинути успіх.

"Пацани вийшли вже заручниками ситуації, адже станом на обід 10.10.2024 з обох боків посадки були сили противника, а вихід з ВОПа, який знаходився в посадці, вів просто в чисте поле, тому їм довелося скласти зброю, адже варіанту з відступом не було ніякого", — розповів "Алекс".

Чому бійці не могли взяти більшу кількість БК

Офіцер зазначив, що не варто робити винним екіпажі БПЛА. Він розповів, що на позиції вони беруть не лише БК, але й антени, дрони, інше супутнє обладнання.

"Його настільки дохр*на, що на додаткові вогневі засоби треба призначати відповідно додаткових людей", — додав військовий.

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Розстріл ЗСУ: розпочате розслідування

Генпрокурор Андрій Костін заявив про початок кримінального провадження щодо ймовірного розстрілу девʼяти українських військовополонених у Курській області.

"Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та міжнародним злочином. Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством", — сказав Андрій Костін та додав, що Офіс генпрокурора робить усе, аби ідентифікувати й покарати всіх винуватців злочинів, які РФ чинить проти України.

Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що можливий розстріл українських бійців є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

"Вкотре направив листи до ООН та МКЧХ щодо чергового злочину росіян. Ці дії не мають залишитися безкарними, і ворог повинен понести всю відповідальність", — сказав Лубінець.

Нагадаємо, 4 жовтня керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Юрій Білоусов заявив, що ЗС РФ розстріляли 93 українських військових, які здалися в полон. Він зауважив, що 80% страт відбулися цього року.

1 жовтня в Офісі генпрокурора розповіли, що окупанти розстріляли 16 українських бійців на Покровському напрямку Донецької області. В Генпрокуратурі наголосили, що це наймасовіший відомий випадок смертної кари військовослужбовців Сил оборони на лінії фронту.