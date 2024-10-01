Наймасовіший випадок: у Генпрокуратурі підтвердили розстріл 16 бійців ЗСУ росіянами
В ОГУ заявили, що вбивства і тортури полонених — не випадковість, а цілеспрямована політика російського військового і політичного керівництва.
Російські окупанти розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України.
Зазначається, що розпочато розслідування за фактом чергового воєнного злочину армії РФ.Важливо
"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться в повідомленні.
У Генпрокуратурі заявили, що в мережі почала поширюватися інформація про воєнний злочин РФ. Росіяни зробили це в районі сіл Миколаївка та Сухий Яр Покровського району.
Повідомляється, що з'явилося відео, на якому взяті в полон українські військові виходять із лісопосадки. Після того, як вони вишикувалися в шеренгу, окупанти навмисне відкрили по них вогонь на ураження. Поранених, які подавали ознаки життя, добили впритул автоматною чергою.
"Такі дії є цинічним і грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікуються як тяжкий міжнародний злочин. Це наймасовіший відомий випадок смертної кари українських військовополонених на лінії фронту", — зазначили в Генпрокуратурі.
Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що вбивства і тортури полонених — не випадковість, а цілеспрямована політика російського військового і політичного керівництва.
Повідомляється, що вже проводяться заходи щодо перевірки опублікованого матеріалу. Розпочато слідчі та розшукові дії, спрямовані на встановлення всіх обставин цього злочину.
Реакція омбудсмана
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець також відреагував на подію. У себе в Telegram він написав, що було розстріляно 16 солдатів, які, згідно з Женевськими конвенціями, мали б мати захист від сторони, що бере в полон.
"Однак країна-нелюд вкотре порушила МГП і Женевські конвенції та з новими масштабами вдається до страт військовополонених. Вкотре виконую свою місію і як Омбудсман України повідомляю листами про черговий російський злочин ООН і МКЧХ!" — написав Лубінець.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що російські військові в районі Миколаївки — Сухого Яру розстріляли 16 українських військовополонених. Військові здалися в полон, після чого російські військові вишикували їх у полі в один ряд і розстріляли