Наймасовіший випадок: у Генпрокуратурі підтвердили розстріл 16 бійців ЗСУ росіянами

В ОГУ заявили, що вбивства і тортури полонених — не випадковість, а цілеспрямована політика російського військового і політичного керівництва.

Related video

Російські окупанти розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України.

Зазначається, що розпочато розслідування за фактом чергового воєнного злочину армії РФ.

Важливо

Розстріли через воду, канібалізм та таємні підкопи: нові деталі з заводу у Вовчанську, — ГУР

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться в повідомленні.

У Генпрокуратурі заявили, що в мережі почала поширюватися інформація про воєнний злочин РФ. Росіяни зробили це в районі сіл Миколаївка та Сухий Яр Покровського району.

Повідомляється, що з'явилося відео, на якому взяті в полон українські військові виходять із лісопосадки. Після того, як вони вишикувалися в шеренгу, окупанти навмисне відкрили по них вогонь на ураження. Поранених, які подавали ознаки життя, добили впритул автоматною чергою.

"Такі дії є цинічним і грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікуються як тяжкий міжнародний злочин. Це наймасовіший відомий випадок смертної кари українських військовополонених на лінії фронту", — зазначили в Генпрокуратурі.

Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що вбивства і тортури полонених — не випадковість, а цілеспрямована політика російського військового і політичного керівництва.

Повідомляється, що вже проводяться заходи щодо перевірки опублікованого матеріалу. Розпочато слідчі та розшукові дії, спрямовані на встановлення всіх обставин цього злочину.

Реакція омбудсмана

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець також відреагував на подію. У себе в Telegram він написав, що було розстріляно 16 солдатів, які, згідно з Женевськими конвенціями, мали б мати захист від сторони, що бере в полон.

"Однак країна-нелюд вкотре порушила МГП і Женевські конвенції та з новими масштабами вдається до страт військовополонених. Вкотре виконую свою місію і як Омбудсман України повідомляю листами про черговий російський злочин ООН і МКЧХ!" — написав Лубінець.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що російські військові в районі Миколаївки — Сухого Яру розстріляли 16 українських військовополонених. Військові здалися в полон, після чого російські військові вишикували їх у полі в один ряд і розстріляли