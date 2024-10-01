Самый массовый случай: в Генпрокуратуре подтвердили расстрел 16 бойцов ВСУ россиянами

В ОГУ заявили, что убийства и пытки пленных – не случайность, а целенаправленная политика российского военного и политического руководства.

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Российские оккупанты расстреляли 16 украинских военнопленных на Покровском направлении. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора Украины.

Отмечается, что начато расследование по факту очередного военного преступления армии РФ.

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"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — сказано в сообщении.

В Генпрокуратуре заявили, что в сети начала распространяться информация о военном преступлении РФ. Россияне сделали это в районе сел Николаевка и Сухой Яр Покровского района.

Сообщается, что появилось видео, на котором взятые в плен украинские военные выходят из лесопосадки. После того, как они выстроились в шеренгу, оккупанты умышленно открыли по ним огонь на поражение. Раненых, подававших признаки жизни, добили в упор автоматной очередью.

"Такие действия являются циничным и грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируются как тяжкое международное преступление. Это самый массовый известный случай смертной казни украинских военнопленных на линии фронта", — отметили в Генпрокуратуре.

Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что убийства и пытки пленных – не случайность, а целенаправленная политика российского военного и политического руководства.

Сообщается, что уже проводятся мероприятия по проверке опубликованного материала. Начаты следственные и розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств этого преступления.

Реакция омбудсмена

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец также отреагировал на произошедшее. У себя в Telegram он написал, что были расстреляны 16 солдат, которые, согласно Женевским конвенциям, должны были иметь защиту от берущей в плен стороны.

"Однако страна-изверг в очередной раз нарушила МГП и Женевские конвенции и с новыми масштабами прибегает к казням военнопленных. В очередной раз выполняю свою миссию и как Омбудсмен Украины сообщаю письмами об очередном российском преступлении ООН и МККК!" — написал Лубинец.

Напомним, ранее Фокус писал, что российские военные в районе Николаевки — Сухого Яра расстреляли 16 украинских военнопленных. Военные сдались в плен, после чего российские военные выстроили их в поле в один ряд и расстреляли