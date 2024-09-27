Расстрелы через воду, каннибализм и тайные подкопы: новые детали с завода в Волчанске, — ГУР

Российские оккупанты оказались на четыре месяца в блокаде, страдая от жажды и голода. Командир подразделения "Стугна" с псевдонимом "Линукс" заявил, что операция, которую провернули Силы обороны, должна войти в учебники военной истории.

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Силы обороны освободили Волчанский агрегатный завод. Захваченные в плен оккупанты поделились "довольно жуткими подробностями" о пережитом. Об этом в интервью LIGAnet 26 сентября рассказал командир подразделения "Стугна" в составе Спецподразделения Тимура ГУР "Линукс".

По его словам, четыре месяца блокады командование ВС РФ держало бойцов обманом за заводе, обещая ротацию, прорыв и поддержку. Однако во вражеских рядах были случаи дезертирства и неудачные попытки побега.

"Вся логистика фактически происходила доставкой дронами посылок с водой, продуктами и БК. Это приводило к тотальному голоду и жажде", — передал "Линукс".

Военнопленные россияне рассказали, что командиры сохраняли дисциплину благодаря тотальному страху, насилию и убийствам.

"Двух российских солдат командиры застрелили за несколько дней до нашего полного освобождения завода, потому что им показалось, что те "глотнули из бутылки больше воды, чем им было разрешено". Несколько раненых россиян застрелились, потому что долгое время не получали медицинской помощи и их состояние ухудшалось. Голод на заводе достиг такого уровня, что россияне убили и съели несколько собак, которые бродили вокруг", — сообщил командир ГУР.

Пленные оккупанты признались, что на агрегатном заводе в Волчанске в какой-то момент даже зародились идеи съесть печень павших сослуживцев.

"Есть подозрение, что так они и сделали, поскольку на телах умерших россиян, которые мы увидели, были замечены отрезанные куски мяса и различных органов. Я понимаю, как это звучит, но это то, что мы видели", — отметил "Линукс".

Фото, которое предоставило журналистам подразделение "Стугна" в составе Спецподразделения Тимура ГУР Фото: LIGA.net

Окончательный план зачистки завода сформировали в начале сентября. Он подчеркнул, что секрет успеха — врагу не удалось обнаружить накопление и подход основных украинских сил. Самой большой проблемой были подвалы и бункеры, где захватчики могли держать оборону. Командир отметил, что вряд ли за время войны в Украине была похожая операция по захвату промзоны, "объекта такой сложности за такой короткий срок".

"Проблемой также было ограниченное использование артиллерии. Близость зданий и пребывания наших и вражеских сил не позволяла использовать артиллерию в полной мере из-за риска дружественного огня. Хотя россиян это никак не останавливало, и они били как по нашим силам, так и по своим", — рассказал он.

Бронетехнику привлечь тоже было невозможно. Причинами стали сложная логистика и отрезанность рекой Волчья.

"Львиная часть бремени упала на плечи наших пехотных подразделений, которые сами затягивали взрывчатку и "разбирали" здания, в которых находились враги. Фактически эта операция стала уникальной и, надеюсь, войдет в учебники военной истории", — заявил "Линукс".

На момент захвата завода там оставались примерно 80 российских бойцов. Большинство из них ликвидировали, в финале операции примерно 20 оккупантов сами сдались в плен.

Фото, которое предоставило журналистам подразделение "Стугна" в составе Спецподразделения Тимура ГУР Фото: LIGA.net

По словам военнопленных, спецназовцы ГРУ, которые ими командовали, в основном были убиты. Единицы из них попытались отойти, бросив подчиненных на заводе. Бойцов возмущало, что командиры оставляли себе большую часть продуктов и воды, которые передавались дронами.

Находясь на заводе, ВС РФ удалось вырыть в одном из подвалов колодец, чтобы получать грунтовую воду. Это позволило им продержаться в окружении столько времени.

"У нас есть информация, что были попытки копать подкопы из зданий в месте, где россияне находились до завода. Для этого они использовали своих "залетчиков", отказников, а также украинских пленных", — добавил командир "Стугны".

Напомним, 24 сентября в ГУР сообщили, что в 14:40 командир спецподразделения Тимур доложил руководителю ведомства Кириллу Буданову об освобождении Волчанского агрегатного завода. Были зачищены все 30 зданий объекта.

Впоследствии в ГУР показали, как выглядит освобожденный агрегатный завод в Волчанске. Заместитель комбата "Ахиллес" 92-й ОШБр Олесь Маляревич делился, что предприятие стало ловушкой для врага. Силы обороны уничтожали все, что двигалось в ту сторону, чтобы не дать оккупантам деблокировать свои группировки.