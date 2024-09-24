Спустя месяцы боев: в ГУР показали освобожденный Волчанский агрегатный завод (фото)

В ГУР заявили, что разведчики смогли одержать победу силой оружия и духа, мастерством мысли и небывалой смелостью.

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В Главном управлении разведки показали фотографии освобожденного от российских оккупантов Волчанского агрегатного завода в Харьковской области. Снимки были опубликованы на Telegram-канале ГУР.

"Это было тяжелое сражение, но воины ГУР МО Украины одолели российских захватчиков и одержали важную победу — силой оружия и духа, мастерством мысли и небывалой смелостью. Честь храбрым! Продолжаем борьбу за свободную Украину!" — отметили в пресс-службе ГУР.

Бойцы ГУР на заводе в Волчанске Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

Бойцы ГУР на заводе в Волчанске Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

Бойцы гур на заводе в Волчанске Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

Бойцы ГУР на заводе в Волчанске Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

Бойцы ГУР на заводе в Волчанске Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

Бойцы ГУР на заводе в Волчанске Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

Бойцы ГУР на заводе в Волчанске Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

Бойцы ГУР на заводе в Волчанске Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

Бойцы ГУР на заводе в Волчанске Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

Бойцы ГУР освободили Волчанский агрегатный завод: что известно

Подразделения ГУР освободили от российских оккупантов Волчанский агрегатный завод в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки.

Отмечается, что в результате чрезвычайно сложной и успешной операции подразделения ГУР полностью освободили территорию Волчанского агрегатного завода и уничтожили оккупантов во всех зданиях предприятия.

"Во вторник, 24 сентября, в 14:40 командир спецподразделения ГУР Тимур доложил начальнику ГУР МО Украины Кириллу Буданову об успешном завершении операции", — сказано в сообщении.

В пресс-службе заявили, что операцию провели специальные группы ГУР: "Стугна", "Парагон", РДК, "Юнгер", БДК, "Террор".

Ранее в ВСУ сообщали, что оккупанты в Харьковской области перешли в оборону и "подножный корм". Представитель ОТГВ "Харьков" Виталий Саранцев рассказал, что у ВС РФ "очень плохо" складывается с логистикой. Из-за этих проблем враг столкнулся с отравлениями, которые заставляют бойцов сдаваться в плен.