Через місяці боїв: у ГУР показали звільнений Вовчанський агрегатний завод (фото)

У ГУР заявили, що розвідники змогли здобути перемогу силою зброї і духу, майстерністю думки і небувалою сміливістю.

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У Головному управлінні розвідки показали фотографії звільненого від російських окупантів Вовчанського агрегатного заводу в Харківській області. Знімки було опубліковано на Telegram-каналі ГУР.

"Це був важкий бій, але воїни ГУР МО України здолали російських загарбників і здобули важливу перемогу — силою зброї та духу, майстерністю думки та небувалою сміливістю. Честь хоробрим! Продовжуємо боротьбу за вільну Україну!" — зазначили у прес-службі ГУР.

Бійці ГУР на заводі у Вовчанську Фото: пресслужба ГУР Міноборони

Бійці ГУР на заводі у Вовчанську Фото: пресслужба ГУР Міноборони

Бійці гур на заводі у Вовчанську Фото: пресслужба ГУР Міноборони

Бійці ГУР на заводі у Вовчанську Фото: пресслужба ГУР Міноборони

Бійці ГУР на заводі у Вовчанську Фото: пресслужба ГУР Міноборони

Бійці ГУР на заводі у Вовчанську Фото: пресслужба ГУР Міноборони

Бійці ГУР на заводі у Вовчанську Фото: пресслужба ГУР Міноборони

Бійці ГУР на заводі у Вовчанську Фото: пресслужба ГУР Міноборони

Бійці ГУР на заводі у Вовчанську Фото: пресслужба ГУР Міноборони

Бійці ГУР звільнили Вовчанський агрегатний завод: що відомо

Підрозділи ГУР звільнили від російських окупантів Вовчанський агрегатний завод у Харківській області. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.

Зазначається, що внаслідок надзвичайно складної та успішної операції підрозділи ГУР повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу та знищили окупантів у всіх будівлях підприємства.

"У вівторок, 24 вересня, о 14:40 командир спецпідрозділу ГУР Тимур доповів начальнику ГУР МО України Кирилу Буданову про успішне завершення операції", — ідеться в повідомленні.

У прес-службі заявили, що операцію провели спеціальні групи ГУР: "Стугна", "Парагон", РДК, "Юнгер", БДК, "Терор".

Зазначимо, що ще 15 червня Telegram-канал NEXTA повідомляв, що ЗСУ блокують російські підрозділи на Агрегатному заводі у Вовчанську. Росіяни безуспішно намагалися намагаються розблокувати своїх військових на території заводу. Українські сили обстрілювали окупантів, які ховалися на підприємстві постійно, а доставка медикаментів була дуже важкою.

Бої за Вовчанськ Фото: DeepState

Уже в серпні під час телемарафону речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев заявив, що російський підрозділ заблоковано на заводі у Вовчанську вже кілька місяців.

"На самому початку там було близько 40 військовослужбовців. Вони там несуть втрати. Є в них і загиблі, і поранені. Є поранені лежачі, є поранені ті, які можуть вести бій. Певна кількість їх там залишиться, точну цифру я не можу сказати з певних міркувань", — зазначив тоді Саранцев.

Раніше у ЗСУ повідомляли, що окупанти на Харківщині перейшли в оборону і "підніжний корм". Представник ОТГВ "Харків" Віталій Саранцев розповів, що у ЗС РФ "дуже погано" складається з логістикою. Через ці проблеми ворог зіткнувся з отруєннями, які змушують бійців здаватися в полон.