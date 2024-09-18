Окупанти на Харківщині перейшли в оборону та "підножний корм", — командування ЗСУ (відео)

Речник ОТУВ "Харків" Віталій Саранцев розповів, що у ЗС РФ "дуже погано" складається з логістикою. Через ці проблеми ворог стикнувся з отруєннями, які змушують бійців здаватись у полон.

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18 вересня в оперативно-тактичному угрупованні військ "Харків" повідомили, що у ЗС РФ фіксуються масові випадки шлунково-кишкових розладів. Детальніше про причини отруєнь в ефірі телемарафону розповів речник Віталій Саранцев.

ЗС РФ перейшли в оборону на Харківщині

Представник ОТУВ "Харків" розповів, що найскладніша ситуація — у Вовчанську, де ворог намагається просуватись у різних районах і постійно точаться бої. На ділянці Липці-Глибоке навпаки фіксують "певне затишшя". Там ЗС РФ укріплюються, заводять додаткових бійців та намагається налагодити логістику.

Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: deepstatemap.live Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: deepstatemap.live

"Тобто доставляти воду, провізію, боєприпаси. Втім це у нього принаймні на напрямку Липці-Глибоке виходить дуже погано, тому що там ми посилили певні заходи, у зв’язку з чим логістичне забезпечення передових позицій противника майже не відбувається", — розповів Саранцев.

Він зазначив, що в районі Липців окупанти зібрали піхоту для штурмових дій. Однак становище там для ворога "не дуже вигідне", адже його сили були змушені перейти в оборону. Нині ЗС РФ переформовує штурмові групи, сподіваючись накопичити ресурси й перейти до контратак.

Окупанти страждають від отруєнь: нові деталі

Також речник розкрив подробиці щодо отруєнь у ворожому війську. Він пояснив, що проблеми виникли через труднощі з логістикою.

"Протягом кількох днів особовий склад противника, який перебуває на передових позиціях, не отримує ні провіанту, ні води, через що змушений переходити, м’яко кажучи, на "підножний корм". Він змушений пити воду зі струмків або з колодязів", — розповів Саранцев.

З його слів, своїх загиблих загарбники не забирають, тому санітарно-епідеміологічні обставини ускладнені.

"Звичайно, певна кількість чогось потрапляє в землю, у воду. Це все противник намагається там споживати. І це призводить до того, що у особового складу, хто там цю воду там пив чи використовував для інших потреб, в нього виникають шлунково-кишкові розлади", — зауважив військовий.

Він підкреслив, що ліків бійці ЗС РФ теж не мають, тому морально-психологічний стан у них теж погіршується. Через це окупанти частіше здаються в полон.

Нагадаємо, в ISW 17 вересня проінформували, що ЗСУ просунулись в районі Вовчанського агрегатного заводу в центрі міста. Напередодні російські військкори заявляли про контратаки з того боку.

В ОТУВ "Харків" 18 вересня заявили, що російські окупанти використовують саморобні міни. Боєприпаси нового зразку зроблені за допомогою 3D-принтера та нагадують заборонені "Пелюстки".