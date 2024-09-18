ЗСУ просунулися на заводі у Вовчанську, з'явилися нові докази, — ISW

За словами вашингтонських аналітиків, нещодавні геолокаційні кадри обстрілу російськими військами позицій піхоти на заводі та заяви про контратаки вказують на нещодавнє просування українських військ.

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16 і 17 вересня російські війська продовжили атаки на північ від Харкова в районі Глибокого і на північний схід від Харкова в районі Вовчанська. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 17 вересня.

Російські провоєнні блогери 16 і 17 вересня стверджували, що українські сили контратакували в районі Глибокого та у Вовчанську "з боку борошномельного заводу", можливо, мається на увазі млин, розташований безпосередньо на північ від Вовчанського агрегатного заводу в центрі Вовчанська.

Карта DeepState: ЗС РФ у Харківській області

Автори публікації вказують на відсутність нещодавніх заяв із російського боку про контроль над заводом у Вовчанську та нещодавні геолокаційні кадри обстрілу російськими військами позицій піхоти на заводі, а також заяви про контратаки — з цього робиться висновок про те, що українські війська нещодавно просунулися в районі заводу.

Карта ISW: Харківська область

Представники українського командування 17 вересня повідомили, що російські війська все частіше використовують призовників у логістичних операціях на території РФ для підтримки російських операцій на Харківському напрямку.

Нагадаємо, що секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко запропонував мобілізувати більше в ЗСУ, щоб поліпшити якість підготовки.

Також повідомлялося, що якщо в минулому військові пенсіонери з пільгами могли влаштуватися на іншу роботу, то тепер їх можуть мобілізувати зі збереженням пенсії та грошового забезпечення.