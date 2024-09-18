Україна має мобілізувати більше людей у ЗСУ, щоб поліпшити якість підготовки, — нардеп

Як розповів Роман Костенко, зараз новобранців під час підготовки навчають мінімальних навичок.

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Щоб поліпшити якість підготовки нових солдатів, Україна має посилити мобілізацію і набрати більше людей. Про це в інтерв'ю УНІАН розповів секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник Служби безпеки України Роман Костенко.

За його словами, якщо люди будуть більше часу перебувати в навчальних центрах, то ЗСУ будуть довше без поповнення.

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"Частини будуть без поповнення. Тому треба буде більше людей для того, щоб їх поповнювати", — заявив Костенко.

Він також зазначив, що інколи чоловіки, яким за 50 років, краще вчаться і навіть більш фізично розвинені, ніж ті, кому немає й 30 років. Однак, як вважає нардеп, для бойових підрозділів краще підходять молодші бійці. Адже сучасна війна вимагає сучасного мислення.

"І сучасні засоби ураження, сучасна зброя також вимагає тих, хто, скажімо так, більш осучаснений. Це, я вважаю, молодь. Тому ті, хто до 30-ти, — звісно, їм має бути пріоритет", — зазначив Костенко.

За його словами, зараз новобранців під час підготовки навчають мінімальних навичок.

"Ти береш автомат, риєш окоп і відстрілюєшся по противнику. Це ази. Тому тут треба подивитися, яка програма бойової підготовки, і для чого цей боєць навчається. Пілот, інженер, піхотинець, десантник, морпіх — це все різні професії, про які треба говорити, дивлячись, які завдання він буде виконувати. Наприклад, пілота ти навіть за півроку не навчиш. Піхотинця можна за кілька місяців навчити", — зазначив Костенко.

Нагадаємо, на початку вересня полковник запасу ЗСУ Олег Жданов розповів Фокусу, що навчання в 1,5-2 місяці підходить не для всіх завдань мобілізації. За його словами, це мінімальний час, який потрібен для освоєння військової спеціальності.