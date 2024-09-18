Украина должна мобилизовать больше людей в ВСУ, чтобы улучшить качество подготовки, — нардеп

Как рассказал Роман Костенко, сейчас новобранцев во время подготовки обучают минимальным навыкам.

Related video

Чтобы улучшить качество подготовки новых солдат, Украина должна усилить мобилизацию и набрать больше людей. Об этом в интервью УНИАН рассказал секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко.

По его словам, если люди будут больше времени находиться в учебных центрах, то ВСУ будут дольше без пополнения.

Важно

Безуглая раскритиковала обучение мобилизованных: как на самом деле украинцев готовят к фронту и что с этим делать

"Части будут без пополнения. Поэтому надо будет больше людей для того, чтобы их пополнять", — заявил Костенко.

Он также отметил, что иногда мужчины, которым за 50 лет, лучше учатся и даже более физически развиты чем те, кому нет и 30 лет. Однако, как считает нардеп, для боевых подразделений лучше подходят младшие бойцы. Ведь современная война требует современного мышления.

"И современные средства поражения, современное оружие также требует тех, кто, скажем так, более осовременен. Это, я считаю, молодежь. Поэтому те, кто до 30-ти, — конечно, им должен быть приоритет", — отметил Костенко.

По его словам, сейчас новобранцев во время подготовки обучают минимальным навыкам.

"Ты берешь автомат, роешь окоп и отстреливаешься по противнику. Это азы. Поэтому здесь надо посмотреть, какая программа боевой подготовки, и для чего этот боец учится. Пилот, инженер, пехотинец, десантник, морпех — это все разные профессии, о которых нужно говорить, смотря какие задачи он будет выполнять. Например, пилота ты даже за полгода не научишь. Пехотинца можно за несколько месяцев научить", — отметил Костенко.

Напомним, в начале сентября полковник запаса ВСУ Олег Жданов рассказал Фокусу, что обучение в 1,5-2 месяца подходит не для всех задач мобилизации. По его словам, это самое минимальное время, которое нужно для освоения военной специальности.