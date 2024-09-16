Безуглая раскритиковала обучение мобилизованных: как на самом деле украинцев готовят к фронту и что с этим делать

Народный депутат Марьяна Безуглая после того, как побывала на Покровском направлении выделила ряд проблем, связанных с подготовкой мобилизованных. Опрошенные Фокусом военнослужащие Сил обороны согласились не со всеми ее утверждениями.

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В воскресенье, 15 сентября, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что на сохранение жизни украинского военного влияет качественная подготовка. По его словам, максимальное внимание уделяется привлечению мотивированных инструкторов с боевым опытом. Кроме этого, он отметил, что в Украине планируют увеличить срок базовой общевойсковой подготовки.

Между тем нардеп Марьяна Безуглая побывала на Покровском направлении и заявила, что центры по подготовке бойцов плохо выполняют свою работу. Она отметила, что после подготовки на фронт прибыли мобилизованные военные, которые:

преимущественно среднего возраста;

не смогли "порешать";

в большинстве почти ничему не научились за 45 дней базовой подготовки.

Безуглая подчеркнула, что в абсолютном большинстве в учебных центрах инструкторы не имеют боевого опыта, есть те, кто "порешали".

В разговоре с Фокусом она отметила, что вопрос подготовки мобилизованных не решится, пока военное руководство остается "совковым генералитетом".

По мнению депутата, во время войны, при имеющихся условиях, подготовка мобилизованных должна состоять из нескольких этапов и курсов.

"В наших условиях — должен быть призыв напрямую в бригады и подготовка там, специализированная подготовка на отдельных курсах, плюс курсы по офицерской подготовке для различных направлений, а также курсы слаживания подразделений: роты, батальона, бригады, группировки", — говорит Фокусу Марьяна Безуглая.

Она отметила, что проблемы с подготовкой мобилизованных солдат наблюдаются во всех сухопутных учебных центрах. В ДШВ проблем меньше, там больше инструкторов с боевым опытом, однако и там ситуация далеко не идеальная. По ее словам, из-за того, что сейчас руководит "сухопутная генеральская фракция", центр ДШВ недополучает мобилизованных.

"Абсолютное большинство направляется неэффективно в "раздутые" сухопутные центры, а что еще хуже — многие новички потом отправляются в новые бригады вместо пополнять уже слаженные и опытные боевые подразделения", — добавила она.

Подготовка мобилизованных: проблема в устаревших основах

Нардеп, военнослужащий Игорь Луценко рассказал Фокусу, что базовую подготовку мобилизованных есть куда улучшать. Он считает, что для того, чтобы человек стал психологически готовым к "нулю", пять недель не хватит.

"Прежде всего, с психологической точки зрения, если человек был 100% гражданским перед этим, и сейчас, как правило, таких людей, если они в пехоте, сразу бросают на "ноль", то это для него огромный шок", — отметил он.

Он напомнил, что в начале полномасштабного вторжения подразделения ТРО появлялись на передовой постепенно, сначала их ставили на третьи линии, вторые, потом на "ноль", однако перед этим происходила подготовка. Сейчас же все бывает, по его словам, по-другому, поэтому правильно работать именно с психологическим аспектом и постепенно перемещать людей к источникам опасности.

Луценко сообщил, что основой базовой военной подготовки (БОВП) являются вещи, которые остались еще с прошлого века. Тогда как нужно добавить хотя бы минимума элементов нынешнего времени — кибербезопасность, работа с дронами, РЭР и тому подобное.

"Чтобы понимать, как работает дрон, как он смотрит, как от него прятаться, как пользоваться этими распространенными конфетами, как вообще определять сигналы и так далее. То есть сейчас идет война дронов, надо хотя бы базово людей готовить и уже по ходу этого определять людей, которые более способны к этому, отбирать и отправлять на специализированное обучение. Если мы просто людей после БОВП бросаем как пехотинцев в окопы, это я считаю не лучший способ использовать наш драгоценный человеческий ресурс", — пояснил Фокусу военный.

По словам Игоря Луценко, в учебных центрах многие инструкторы имеют хороший боевой опыт. Однако не все опытные военные — это хорошие педагоги. Кроме этого, проблема подготовительных центров в низкой зарплате, поэтому инструкторам нужно повышать обеспечение.

"Потому, что низкооплачиваемые структуры нам очень дорого обходятся, на этом не стоит экономить. И второе дело в том, что опыт инструкторов, которые есть, он очень быстро устаревает", — сказал военнослужащий и добавил, что программа учебных центров должна быстро адаптироваться ко всему новому.

Мобилизованные в ВСУ: проблема старшего возраста

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" рассказал Фокусу, что действительно в учебных центрах и боевых подразделениях встретить молодых людей — это редкость.

"Да, действительно, молодых людей встретить в учебных центрах, боевых подразделениях сейчас редкость. Не то, что прямо большая редкость, но действительно, подавляющее большинство людей будет среднего возраста", — сказал "Алекс".

Лейтенантка 47-й ОМБр Анастасия Блищик сообщила Фокусу, что мобилизационный возраст сейчас высокий, также Блищик не понимает, почему призывают людей старшего возраста, а не молодых мужчин, которые более энергичны.

"Это у меня также есть к этому вопросу, потому что, знаете, энергичный парень, ему будет легче дойти до позиции или возвращаться от того же самого FPV-дрона, чем человеку, у которого уже колени болят, спина болит, зрение падает в возрасте", — добавила она.

Особенности подготовки и боевой опыт инструкторов

"Алекс" отметил, что в начале полномасштабного вторжения в подготовительных центрах хорошо готовили.

"В центрах давно не был, и сейчас что-то утверждать трудно, но в начале войны, конечно, все было четко. Нормально готовили, нормально работали, все были на энтузиазме, на идее", — отметил он.

Офицер рассказал, что сначала мобилизованных готовят в учебном центре, после чего они направляются в конкретные подразделения, где и проходят слаживание. Тогда как в подразделении качество подготовки зависит от конкретного подхода командования бригады.

По его словам, в центрах подготовки многие инструкторы имеют боевой опыт, ведь получая такой, военные могут остаться инструкторами при своих подразделениях, готовить личный состав непосредственно для своей бригады.

Анастасия Блищик сообщила, что сейчас на подготовку бойцов выделяют больше времени, чем это было тогда, когда она сама ее проходила в 2022 году. Тогда обучение длилось две недели и было мало инструкторов с реальным боевым опытом. Сейчас все иначе.

"Важно также еще, чтобы новомобилизованные проходили дополнительное обучение. То есть, говорить о том, что плохо учат... ну, понятно, что нас там не учат, как осваивать иностранную технику. Что в учебном центре могут рассказать о БМП Bradley? Ничего. Это могут рассказать только наши бойцы непосредственно, которые находятся в бригаде", — сказала Фокусу Блищик.

Напомним, в начале сентября полковник запаса ВСУ Олег Жданов рассказал Фокусу, что обучение в 1,5-2 месяца подходит не для всех задач мобилизации. По его словам, это самое минимальное время, которое нужно для освоения военной специальности.

12 сентября заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин сообщил, что бывшие заключенные, которые проходят службу в бригаде, очень мотивированы и заряжены. Он отметил, что те выполняют боевые задачи и достойно себя проявляют.