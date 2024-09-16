Безугла розкритикувала навчання мобілізованих: як насправді українців готують до фронту та що з цим робити

Народна депутатка Марʼяна Безугла після того, як побувала на Покровському напрямку виділила низку проблем, які повʼязані з підготовкою мобілізованих. Опитані Фокусом військовослужбовці Сил оборони погодилися не з усіма її твердженнями.

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У неділю, 15 вересня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що на збереження життя українського військового впливає якісна підготовка. За його словами, максимальна увага приділяється залученню вмотивованих інструкторів із бойовим досвідом. Крім цього, він зауважив, що в Україні планують збільшити термін базової загальновійськової підготовки.

Тим часом нардепка Марʼяна Безугла побувала на Покровському напрямку і заявила що центри з підготовки бійців погано виконують свою роботу. Вона зауважила, що після підготовки на фронт прибули мобілізовані військові, які:

переважно середнього віку;

не змогли "порішати";

у більшості майже нічого не навчилися за 45 днів базової підготовки.

Безугла наголосила, що в абсолютній більшості в навчальних центрах інструктори не мають бойового досвіду, є ті, хто "порішали".

У розмові з Фокусом вона зауважила, що питання підготовки мобілізованих не вирішиться, поки військове керівництво залишається "совковим генералітетом".

На думку депутатки, під час війни, за наявних умов, підготовка мобілізованих має складатися з кількох етапів та курсів.

"У наших умовах — має бути призов напряму в бригади і підготовка там, спеціалізована підготовка на окремих курсах, плюс курси з офіцерської підготовки для різних напрямів, а також курси злагодження підрозділів: роти, батальйону, бригади, угруповання", — каже Фокусу Мар'яна Безугла.

Вона наголосила, що проблеми з підготовкою мобілізованих солдатів спостерігаються у всіх сухопутних навчальних центрах. В ДШВ проблем менше, там більше інструкторів із бойовим досвідом, проте й там ситуація далеко не ідеальна. За її словами, через те, що зараз керує "сухопутна генеральська фракція", центр ДШВ недоотримує мобілізованих.

"Абсолютна більшість направляється неефективно в "роздуті" сухопутні центри, а що ще гірше — багато новачків потім відправляються у нові бригади замість поповнювати вже злагоджені й досвідчені бойові підрозділи", — додала вона.

Підготовка мобілізованих: проблема в застарілих основах

Нардеп, військовослужбовець Ігор Луценко розповів Фокусу, що базову підготовку мобілізованих є куди покращувати. Він вважає, що для того, аби особа стала психологічно готовою до "нуля", пʼять тижнів не вистачить.

"Перш за все, з психологічного погляду, якщо людина була 100% цивільною перед цим, і зараз, як правило, таких людей, якщо вони в піхоті, зразу кидають на "нуль", то це для неї величезний шок", — зауважив він.

Він нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення підрозділи ТРО зʼявлялися на передовій поступово, спочатку їх ставили на треті лінії, другі, потім на "нуль", проте перед цим відбувалася підготовка. Нині ж все буває, за його словами, по-іншому, тому правильно працювати саме з психологічним аспектом та поступово переміщати людей до джерел небезпеки.

Луценко повідомив, що основою базової військової підготовки (БЗВП) є речі, які залишилися ще з минулого століття. Тоді як потрібно додати хоча б мінімуму елементів нинішнього часу — кібербезпека, робота з дронами, РЕР тощо.

"Щоб розуміти, як працює дрон, як він дивиться, як від нього ховатися, як користуватися оцими розповсюдженими цукерками, як взагалі визначати сигнали і так далі. Тобто зараз йде війна дронів, треба хоча б базово людей готувати і вже по ходу цього визначати людей, котрі більш здатні до цього, відбирати і відправляти на спеціалізоване навчання. Якщо ми просто людей після БЗВП покидаємо як піхотинців в окопи, це я вважаю не найкращий спосіб використовувати наш дорогоцінний людський ресурс", — пояснив Фокусу військовий.

За словами Ігоря Луценка, в навчальних центрах багато інструкторів мають хороший бойовий досвід. Проте не всі досвідчені військові — це хороші педагоги. Крім цього, проблема підготовчих центрів у низькій зарплатні, тому інструкторам потрібно підвищувати забезпечення.

"Тому, що низькооплачувані структури нам дуже дорого обходяться, на цьому не варто економити. І друга річ у тім, що досвід інструкторів, котрі є, він дуже швидко застаріває", — сказав військовослужбовець та додав, що програма навчальних центрів мусить швидко адаптуватися до всього нового.

Мобілізовані в ЗСУ: проблема старшого віку

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" розповів Фокусу, що дійсно в навчальних центрах та бойових підрозділах зустріти молодих людей — це рідкість.

"Так, дійсно, молодих людей зустріти в навчальних центрах, бойових підрозділах зараз рідкість. Не то, що прямо велика рідкість, але дійсно, переважна більшість людей буде середнього віку", — сказав "Алекс".

Лейтенантка 47-ї ОМБр Анастасія Блищик повідомила Фокусу, що мобілізаційний вік зараз високий, також Блищик не розуміє, чому призивають людей старшого віку, а не молодих чоловіків, які енергійніші.

"Це в мене також є до цього питання, тому що, знаєте, енергійний хлопчина, йому буде легше дійти до позиції чи повертатися від того ж самого FPV-дрона, ніж людині, в якої вже коліна болять, спина болить, зір падає у віці", — додала вона.

Особливості підготовки та бойовий досвід інструкторів

"Алекс" наголосив, що на початку повномасштабного вторгнення у підготовчих центрах добре готували.

"В центрах давно не був, і зараз щось стверджувати важко, але на початку війни, звісно, все було чітко. Нормально готували, нормально працювали, усі були на ентузіазмі, на ідеї", — зауважив він.

Офіцер розповів, що спочатку мобілізованих готують в навчальному центрі, після чого вони направляються до конкретних підрозділів, де й проходять злагодження. Тоді як у підрозділі якість підготовки залежить від конкретного підходу командування бригади.

За його словами, в центрах підготовки багато інструкторів мають бойовий досвід, адже отримувавши такий, військові можуть залишитися інструкторами при своїх підрозділах, готувати особовий склад безпосередньо для своєї бригади.

Анастасія Блищик повідомила, що наразі на підготовку бійців виділяють більше часу, ніж це було тоді, коли вона сама її проходила у 2022 році. Тоді навчання тривало два тижні та було мало інструкторів з реальним бойовим досвідом. Зараз все інакше.

"Важливо також ще, щоб новомобілізовані проходили додаткові навчання. Тобто, говорити про те, що погано вчать… ну, зрозуміло, що нас там не вчать, як освоювати іноземну техніку. Що в навчальному центрі можуть розповісти про БМП Bradley? Нічого. Це можуть розповісти тільки наші бійці безпосередньо, які знаходяться в бригаді", — сказала Фокусу Блищик.

Нагадаємо, на початку вересня полковник запасу ЗСУ Олег Жданов розповів Фокусу, що навчання у 1,5-2 місяці підходить не для всіх завдань мобілізації. За його словами, це наймінімальніший час, який потрібен для освоєння військової спеціальності.

12 вересня заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін повідомив, що колишні увʼязнені, які проходять службу в бригаді, дуже вмотивовані та заряджені. Він зауважив, що ті виконують бойові завдання та достойно себе проявляють.