Досить вдале рішення: в 3 ОШБр розповіли про службу колишніх ув'язнених

За словами Максима Жоріна, такі військові готові навчатись та працювати. Вони вже навіть брали участь в наступальних діях на Харківщині.

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Колишні ув'язнені, які проходять службу в 3 окремій штурмовій бригаді, дуже вмотивовані й заряджені. Вони виконують бойові завдання та проявляють себе достойно. Про це розповів заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

"Можемо говорити про те, як проявляють себе колишні увʼязнені, що потрапили до нашої бригади. За словами всіх наших командирів, у підрозділах яких є такі бійці, це дуже вмотивований та заряджений особовий склад" — розповів Жорін.

Він зазначив, що такі військові вже брали участь в наступальних діях на Харківщині. В більшості вони готові навчатись та працювати.

"Не можу відповісти про ситуацію в інших підрозділах, проте по нашому досвіду — дати можливість увʼязненим захищати свою країну було досить вдалим рішенням", — додав військовий.

Нагадаємо, в травні 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про можливість мобілізації засуджених. У законі вказувалось, що в ЗСУ не візьмуть осіб, покараних за тяжкі злочини. За різними оцінками, кількість таких добровольців оцінювалось між 4,5 тис. до 20 тис.

Вже в липні стало відомо, що висловили бажання мобілізуватись до ЗСУ 5 500 осіб, з них отримали дозвіл 3 467 осіб. Перед тим, як опинитись у штурмових бригадах, вони отримують умовно-дострокове звільнення та проходять медкомісію. Майже половина мобілізованих в'язнів (40%) — це рецидивісти, які скоїли злочин не вперше. Майже всі служать на стрілецьких посадах, є лише поодинокі випадки, коли такі ув'язнені ставали санітарами, кухарями чи водіями у ЗСУ.