Довольно удачное решение: в 3 ОШБр рассказали о службе бывших заключенных

По словам Максима Жорина, такие военные готовы учиться и работать. Они уже даже участвовали в наступательных действиях на Харьковщине.

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Бывшие заключенные, которые проходят службу в 3 отдельной штурмовой бригаде, очень мотивированы и заряжены. Они выполняют боевые задачи и проявляют себя достойно. Об этом рассказал заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

"Можем говорить о том, как проявляют себя бывшие заключенные, попавшие в нашу бригаду. По словам всех наших командиров, в подразделениях которых есть такие бойцы, это очень мотивированный и заряженный личный состав", — рассказал Жорин.

Он отметил, что такие военные уже участвовали в наступательных действиях на Харьковщине. В большинстве они готовы учиться и работать.

"Не могу ответить о ситуации в других подразделениях, однако по нашему опыту — дать возможность заключенным защищать свою страну было достаточно удачным решением", — добавил военный.

Напомним, в мае 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возможности мобилизации осужденных. В законе указывалось, что в ВСУ не возьмут лиц, наказанных за тяжкие преступления. По разным оценкам, количество таких добровольцев оценивалось между 4,5 тыс. до 20 тыс.

Уже в июле стало известно, что выразили желание мобилизоваться в ВСУ 5 500 человек, из них получили разрешение 3 467 человек. Перед тем, как оказаться в штурмовых бригадах, они получают условно-досрочное освобождение и проходят медкомиссию. Почти половина мобилизованных заключенных (40%) — это рецидивисты, которые совершили преступление не впервые. Почти все служат на стрелковых должностях, есть лишь единичные случаи, когда такие заключенные становились санитарами, поварами или водителями в ВСУ.