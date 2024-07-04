В Украине 5,5 тысяч заключенных захотели мобилизоваться в ВСУ: СМИ узнали детали

31-летний украинец решил мобилизоваться в ряды ВСУ, хотя ему оставалось несколько дней до окончания срока, рассказали журналисты. Сначала он колебался, но его убедил рекрутер одной из штурмовых бригад.

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Мужчины, которые находятся в украинских тюрьмах, мобилизуются в ряды ВСУ, чтобы им не было стыдно говорить о месте, где они находились во время войны. Перед тем, как оказаться в штурмовых бригадах, они получают условно-досрочное освобождение и проходят медкомиссию. О том, как в Украине происходит призыв осужденных за различные преступления, рассказало издание Le Monde.

Журналисты издания пообщались с несколькими украинцами, которые оказались в колонии за кражи, дезертирства, торговлю наркотиками и убийства, а затем решили пойти в армию. В статье обратили внимание на мотивацию, которая заставила этих людей мобилизоваться. Один из них объяснил, что не хочет в тюрьме прятаться от войны. Другой собеседник журналистов — начальник Дрогобычской исправительной колонии №21 Александр Купец. Он рассказал, что 860 его подопечных согласились мобилизоваться и уже прошли военную подготовку. Еще девять — готовятся.

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"Чувствую себя Пригожиным": комбат о процессе мобилизации заключенных в 3-ю штурмовую бригаду

В статье привели статистические данные о процессе мобилизации заключенных:

выразили желание — 5 500 чел;

из них получили разрешение — 3 467 чел.

Есть ограничения по возрасту (до 57 лет), также мужчин осматривают врачи. Служба — только после суда, который принимает решение об условно-досрочном освобождении. Прошли военную подготовку в специальном учебном центре — 3 274 чел., написали журналисты.

Мобилизация заключенных — история одного украинца

Один из заключенных, который решил из Дрогобычской колонии пойти в армию — 31-летний Андрей Липский, рассказало издание Le Monde. Как выяснилось, Андрей отбывал пять лет за кражу металла, ранее имел опыт военной службы. Украинцу оставалось находиться в колонии несколько дней, но он решил мобилизоваться. По его словам, сначала он беспокоился, но потом услышал рассказ представителя штурмовой бригады, который посетил колонию. В итоге, мужчина получил необходимую информацию и решил мобилизоваться, говорится в статье.

"Если однажды меня спросят, где я был во время войны, я не хочу отвечать, что я скрывался в тюрьме", — пояснил мужчина.

Заключенные, идя в армию, подписывают бессрочный контракт, добавили журналисты. Они воюют в специальных подразделениях, рядом с такими же, как они — экс-заключенными.

Отметим, в РФ, начиная с лета 2022 года, заключают контракты с заключенными. Первым такую идею взялся воплощать в жизнь ныне погибший владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Россиянин обещал осужденным, что они провоюют полгода, а потом могут быть свободны, причем с них снимут судимость. Фокус рассказывал о дальнейшей судьбе этих людей: их бросали на так называемые "мясные штурмы", например, под Бахмутом. Ориентировочное количество погибших экс-заключенных — около 30 тыс., писали СМИ.

В Украине в мае 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон о возможности мобилизации осужденных. В законе указывалось, что в ВСУ не возьмут лиц, наказанных за тяжкие преступления. По разным оценкам, количество таких добровольцев оценивали между 4,5 тыс. до 20 тыс.

Напоминаем, 25 июня в медиа сообщили о якобы побеге нескольких осужденных из учебного центра в Черниговской области. 2 июля в Офисе генпрокурора сообщили, какое количество украинцев освободили из колоний, чтобы они пошли в армию.