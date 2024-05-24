В Украине разрешили мобилизоваться полсотни осужденных, сидевшим в исправительной колонии

Осужденных доставят в ТЦК, где они подпишут контракты и откуда будут отправлены в воинские части. В течение года командиры будут ответственны за надзор над ними.

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Суд разрешил мобилизацию в Украине 50 осужденным, отбывающим наказание в Райковецкой исправительной колонии. Деталями 23 мая поделилась пресс-служба Хмельницкого горрайонного суда.

Мобилизация осужденных: все — добровольцы

22 мая суд удовлетворил все 50 ходатайств об условно-досрочном освобождении осужденных, которые изъявили желание проходить военную службу. Судьи во время рассмотрения в формате видеоконференций могли пообщаться с осужденными.

Отмечается, что после того, как осужденным рассказали о такой возможности, значительное их количество написало соответствующие заявления. Суд подтвердил, что воспользоваться таким правом украинцы решили добровольно.

"Как рассказывали некоторые из мужчин, они изъявляли желание служить и оборонять страну еще во время рассмотрения их дел в судах, однако в то время законодательством такая возможность еще не была предусмотрена", — передала пресс-служба.

Однако в колонии остаются еще много осужденных, которые не пожелали мобилизации.

Мобилизация осужденных: что о них известно

По данным суда, подавляющее количество добровольцев — молодые мужчины. Они в основном были наказаны за имущественные преступления, а именно — кражи. Осужденные рассказали судьям, что специальных навыков для службы в ВСУ не имеют, но готовы быстро учиться.

Также многие осужденные указали, что дополнительной мотивацией к мобилизации для них стала потеря родных и близких на фронте. Теперь бойцы Нацгвардии доставят добровольцев в ТЦК, где они заключат контракты и будут направлены в воинские части.

Мобилизация осужденных: за добровольцами будут присматривать

За мобилизованными осужденными установили административный надзор на один год. За это будут отвечать командиры соответствующих воинских частей.

"Среди ограничений — запрет находиться за пределами места дислокации воинской части и выезжать по личным делам без разрешения командира", — отметили в суде.

Мобилизация осужденных: где они будут служить

Осужденные украинцы, которые решили мобилизоваться, будут служить исключительно в специальных подразделениях при воинских частях.

Напомним, 21 мая заместительница министра юстиции Елена Высоцкая информировала, что поступило уже более трех тысяч заявлений от осужденных по мобилизации.

22 мая в Хмельницком горрайонном суде сообщали, что поддержали мобилизацию двух осужденных. Мужчин 2000 и 1981 годов рождения посадили еще до полномасштабной войны за кражи. Отмечалось, что осужденные пригодны к службе по состоянию здоровья, прошли профессионально-психологический отбор и имеют достаточную физическую подготовку.