Собрал ₴15 тысяч за день и был в розыске: новые детали мобилизации активиста Леоненко в Одессе

Украинец, который боролся с русскоязычными вывесками, пожаловался на свой призыв несмотря на депрессию. Выяснилось, что он не обновлял данные в ТЦК и еще до учений оказался в больнице.

13 ноября получила огласку мобилизация активиста Александра Леоненко, который заявил о праве на отсрочку из-за депрессивного расстройства в соцсетях. 21 ноября он поделился деталями в комментарии изданию "Бабель".

28-летний Леоненко живет в Киеве и работал в IT-компании тестировщиком программного обеспечения. 20 октября он поехал в Одессу к другу, где встретил много русскоязычных вывесок и столкнулся с обслуживанием на русском языке.

"Я выходил на улицы Одессы, фотографировал вывески и контактировал с владельцами в мессенджерах. Я писал им: у вас русская вывеска, это нарушение закона, замените на украинскую. Часть владельцев реагировала спокойно, благодарила за замечания и меняла таблички. Некоторые игнорировали мои сообщения. Другие угрожали", — рассказал активист.

Украинец обратился в полицию из-за угроз от одного из предпринимателей, но в разговоре с правоохранителями тот все отрицал. Полицейские предложили участникам конфликта пожать друг другу руки и взаимно извиниться, но Леоненко отказался и поехал писать заявление.

На следующий день, по его словам, из полиции позвонили и пригласили в участок. Там мужчине сообщили, что он находится в розыске, и принудительно отвезли в ТЦК. Он подчеркнул, что повесток не получал и быть объявленным в розыск не мог.

В военкомате Леоненко сразу направили на ВВК, и врачи признали его годным к службе. Он отметил, что имеет "различные диагнозы от психиатра, высокое давление, проблемы с сердцем и сосудами", но его жалобы не слушали. Телефон в ТЦК забрали, поэтому связи у него не было.

Мобилизованный вспомнил, что его доставили в пункт сбора, откуда он попал на полигон. 18 ноября должны были начаться учения, но он "натаскался" бронежилетов и с давлением 160 на 110 15 ноября был доставлен в больницу.

"Из-за мобилизации я потерял работу и зарплату. У меня нет средств на проживание. К тому же так случилось, что у меня есть кредитный долг в 350 тысяч гривен. Кредит накапливался и рос последние два года. Но когда я имел работу — я его постепенно выплачивал. Сейчас работодатель сказал, что определенные деньги будут выплачивать, когда я предоставлю им свой военный билет. Военного билета у меня пока нет, он где-то в воинской части", — поделился Леоненко.

Он отметил, что работает с адвокатом для обжалования решения ВВК. Денег на такие услуги украинец не имеет, поэтому попросил о финансовой помощи в соцсетях и только за один день собрал примерно 15 тысяч гривен. Некоторые пользователи заподозрили, что деньги пойдут на взятку, и даже написали в полицию заявление о мошенничестве. Мужчина это отрицал.

"Тысячи людей в соцсетях ежеминутно угрожают мне, желают смерти, обвиняют и унижают. Я доведен до отчаяния, не знаю, что мне делать, у меня постоянные нервные срывы. Такое психологическое давление просто невозможно выдержать. У меня кружится и болит голова, прыгает давление, колет в сердце, иногда я теряю сознание. Это очень тяжело для меня", — признался он.

Что говорят в ТЦК

На момент публикации материала в Одесском областном ТЦК не комментировали ситуацию. Однако 14 ноября в "Суспільне" опубликовали комментарий пресс-секретаря ГУНП в регионе Любови Гордиевской.

В ведомстве подтвердили, что получали обращение относительно русскоязычной вывески и отправили на место патруль.

"При рассмотрении материалов было установлено, что заявитель находится в розыске по одному из районных ТЦК Киевской области. Ему было предложено проехать в один из одесских РТЦК, на что он согласился. Мужчина был передан сотрудникам РТЦК. Конфликтных ситуаций во время его пребывания в полиции не было", — сообщила Гордиевская.

Парень Александра Максим рассказал, что киевлянин не обновлял свои военно-учетные данные из-за "внутреннего страха и ужасного психического состояния". Он заверил, что партнер собирался это сделать, и данные на самом деле не менялись.

Напомним, адвокат Игорь Ясько объяснил, кто подлежит бронированию от мобилизации в Украине с 1 декабря.

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