Зібрав ₴15 тисяч за день і був у розшуку: нові деталі мобілізації активіста Леоненка в Одесі

Українець, який боровся з російськомовними вивісками, поскаржився на свій призов попри депресію. З’ясувалось, що він не оновлював дані у ТЦК і ще до навчань опинився в лікарні.

13 листопада набула розголосу мобілізація активіста Олександра Леоненка, який заявив про право на відстрочку через депресивний розлад у соцмережах. 21 листопада він поділився деталями у коментарі виданню "Бабель".

28-річний Леоненко живе у Києві та працював у IT-компанії тестувальником програмного забезпечення. 20 жовтня він поїхав у Одесу до друга, де зустрів багато російськомовних вивісок та зіткнувся з обслуговуванням російською мовою.

"Я виходив на вулиці Одеси, фотографував вивіски та контактував із власниками в месенджерах. Я писав їм: у вас російська вивіска, це порушення закону, замініть на українську. Частина власників реагувала спокійно, дякувала за зауваження та змінювала таблички. Деякі ігнорували мої повідомлення. Інші погрожували", — розповів активіст.

Українець звернувся до поліції через погрози від одного з підприємців, але у розмові з правоохоронцями той все заперечив. Поліціянти запропонували учасникам конфлікту потиснути одне одному руки та взаємно перепросити, але Леоненко відмовився й поїхав писати заяву.

Наступного дня, з його слів, з поліції зателефонували та запросили у відділок. Там чоловіку повідомили, що він перебуває у розшуку, та примусово відвезли у ТЦК. Він наголосив, що повісток не отримував і бути оголошеним в розшук не міг.

У військкоматі Леоненка одразу направили на ВЛК, де лікарі визнали його придатним до служби. Він зазначив, що має "різні діагнози від психіатра, високий тиск, проблеми з серцем та судинами", але його скарги не слухали. Телефон у ТЦК забрали, тому зв’язку у нього не було.

Мобілізований згадав, що його доставили у пункт збору, звідки він потрапив на полігон. 18 листопада мали розпочатись навчання, але він "натаскався" бронежилетів і з тиском 160 на 110 15 листопада був доставлений у лікарню.

"Через мобілізацію я втратив роботу і зарплату. У мене немає коштів на проживання. До того ж так сталося, що в мене є кредитний борг у 350 тисяч гривень. Кредит накопичувався та зростав останні два роки. Але коли я мав роботу — я його поступово виплачував. Зараз роботодавець сказав, що певні гроші будуть виплачувати, коли я надам їм свій військовий квиток. Військового квитка у мене поки що немає, він десь у військовій частині", — поділився Леоненко.

Він зауважив, що працює з адвокатом для оскарження рішення ВЛК. Грошей на такі послуги українець не має, тому попросив про фінансову допомогу в соцмережах і лише за один день зібрав приблизно 15 тисяч гривень. Деякі користувачі запідозрили, що гроші підуть на хабар, і навіть написали у поліцію заяву про шахрайство. Чоловік це заперечив.

"Тисячі людей у соцмережах щохвилини погрожують мені, бажають смерті, звинувачують і принижують. Я доведений до відчаю, не знаю, що мені робити, в мене постійні нервові зриви. Такий психологічний тиск просто неможливо витримати. У мене крутиться і болить голова, стрибає тиск, колить в серці, іноді я втрачаю свідомість. Це дуже важко для мене", — зізнався він.

Що кажуть у ТЦК

На момент публікації матеріалу в Одеському обласному ТЦК не коментували ситуацію. Однак 14 листопада у "Суспільному" опублікували коментар речниці ГУНП у регіоні Любові Гордієвської.

У відомстві підтвердили, що отримували звернення щодо російськомовної вивіски та відправили на місце патруль.

"Під час розгляду матеріалів було встановлено, що заявник перебуває у розшуку за одним із районних ТЦК Київщини. Йому було запропоновано проїхати до одного з одеських РТЦК, на що він погодився. Чоловіка було передано співробітникам РТЦК. Конфліктних ситуацій під час його перебування в поліції не було", — повідомила Гордієвська.

Хлопець Олександра Максим розповів, що киянин не оновлював свої військово-облікові дані через "внутрішній страх та жахливий психічний стан". Він запевнив, що партнер збирався це зробити, і дані насправді не змінювались.

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