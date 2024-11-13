В Одесі мобілізували мовного інспектора: подробиці та фото

Відомий одеський мовний активіст Олександр Леоненко був мобілізований після відвідин поліції. Його відправили на навчальний полігон "Десна".

В Одесі мобілізували відомого місцевого активіста та мовного інспектора Олександра Леоненка. Про це він сам розповів у соцмережах.

При цьому мобілізований заявив, що у нього депресивний розлад і тому йому належить відстрочка.

Активіст боровся з російськомовним бізнесом у місті, вимагаючи українізувати вивіски російською мовою.

Друг Олександра Максим розповів, що активіста забрали в ТЦК із поліції, куди той прийшов у справі про погрози, що надходили від власника пункту прокату велосипедної техніки.

Бізнесмен, зазначав активіст, порушував ст. 30 ЗУ "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Зазначимо, згідно з даними порталу Opendatabot, протягом 2024 року в Україні склали понад 200 протоколів за порушення мовного законодавства. При цьому було зафіксовано майже 2 тис. звернень громадян. Лідерами за кількістю скарг є Одеська область (326) і Київ (700).

Нагадаємо, в Одесі працівники ТЦК "мобілізували" священника Свято-Архангело-Михайлівського жіночого монастиря УПЦ Віталія Жарікова. Однак уже за кілька годин його відпустили.

Фокус писав, що в Одесі затримали групу чоловіків, які видавали себе за представників військкомату і поліції. Вони зупиняли на вулицях чоловіків призовного віку і за винагороду обіцяли не доставляти військовозобов'язаних до ТЦК.