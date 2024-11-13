В Одессе мобилизовали языкового инспектора: подробности и фото

Известный одесский языковой активист Александр Леоненко был мобилизован после посещения полиции. Его отправили на учебный полигон "Десна".

В Одессе мобилизовали известного местного активиста и языкового инспектора Александра Леоненко. Об этом он сам рассказал в соцсетях.

При этом мобилизованный заявил, что у него депрессивное расстройство и поэтому ему полагается отсрочка.

Активист боролся с русскоязычным бизнесом в городе, требуя украинизировать вывески на русском языке.

Друг Александра Максим рассказал, что активиста забрали в ТЦК из полиции, куда тот пришел по делу об угрозах, поступающих от владельца пункта проката велосипедной техники.

Бизнесмен, отмечал активист, нарушал ст. 30 ЗУ "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Отметим, согласно данным портала Opendatabot, в течение 2024 года в Украине составили более 200 протоколов за нарушение языкового законодательства. При этом было зафиксировано почти 2 тыс. обращений граждан. Лидерами по количеству жалоб являются Одесская область (326) и Киев (700).

Напомним, в Одессе работники ТЦК "мобилизовали" священника Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря УПЦ Виталия Жарикова. Однако уже через несколько часов его отпустили.

Фокус писал, что в Одессе задержали группу мужчин, которые выдавали себя за представителей военкомата и полиции. Они останавливали на улицах мужчин призывного возраста и за вознаграждение обещали не доставлять военнообязанных в ТЦК.