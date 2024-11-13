Вмешалась епархия: в Одессе работники ТЦК "мобилизовали" монастырского батюшку УПЦ

В монастыре сообщили, что батюшку забрали среди ночи. В ТЦК говорят, что о его мобилизации в армию речь не шла.

В Одессе в монастыре УПЦ (Московского патриархата) работники ТЦК "мобилизовали" священника. Об этом в соцсетях сообщила настоятельница Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря Серафима Шевчик.

"Этой ночью отца Виталия Жарикова, нашего монастырского батюшку, забрал ТЦК. Прошу ваших святых молитв за него", — написала она.

При каких именно обстоятельствах это было сделано, настоятельница не уточнила.

Уже через несколько часов батюшку отпустили. В вопрос мобилизации священника якобы вмешалось Епархиальное управление.

"Отец Виталий уже дома и сможет продолжить свою пастырскую и педагогическую деятельность. Спасибо нашему епархиальному управлению", — написала Серафима Шевчик через несколько часов.

Как пишет одесское издание "Культурометр", священнику Виталию Жарикову 37 лет. В 2009 году окончил Одесскую Духовную Семинарию, через 5 лет закончил образование в Киевской духовной Академии, а также окончил ОНУ им. Мечникова, философский факультет и защитил диплом на тему "Неопатристический синтез в условиях секулярного мира". В 2023 году священник Виталий Жариков зарегистрировал ООО "Частная школа Праобраз".

"Телеграфу" в Одесском ТЦК сообщили, что сначала священника могли забрать для обновления данных, а потом отпустить. Впрочем, о мобилизации его в армию речь не шла.

Напомним, что ранее сообщалось, что работники ТЦК мобилизовали электрика — его фактически сняли со столба. Его "сдала" его жена, таким образом отомстив ему за измену.