Втрутилася єпархія: в Одесі працівники ТЦК "мобілізували" монастирського батюшку УПЦ

У монастирі повідомили, що батюшку забрали серед ночі. У ТЦК кажуть, що про його мобілізацію до війська не йшлося.

В Одесі у монастирі УПЦ (Московського патріархату) працівники ТЦК "мобілізували" священника. Про це в соцмережах повідомила настоятелька Свято-Архангело-Михайлівського жіночого монастиря Серафима Шевчик.

"Цієї ночі отця Віталія Жарікова, нашого монастирського батюшку, забрав ТЦК. Прошу ваших святих молитв за нього", — написала вона.

За яких саме обставин це було зроблено, настоятелька не уточнила.

Вже за кілька годин батюшку відпустили. В питання мобілізації священника нібито втрутилося Єпархіальне управління.

"Отець Віталій вже вдома і зможе продовжити свою пастирську та педагогічну діяльність. Спасибі нашому єпархіальному управлінню", — написала Серафима Шевчик за кілька годин.

Як пише одеське видання "Культурометр", священику Віталію Жарікову 37 років. В 2009 році закінчив Одеську Духовну Семінарію, за 5 років закінчив освіту в Київській духовній Академії, а також закінчив ОНУ ім. Мечникова, філософський факультет та захистив диплом на тему "Неопатристичний синтез в умовах секулярного світу". В 2023 році священник Віталій Жаріков зареєстрував ТОВ "Приватна школа Праобраз".

"Телеграфу" в Одеському ТЦК повідомили, що спочатку священника могли забрати для оновлення даних, а потім відпустити. Втім про мобілізацію його до війська не йшлося.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що працівники ТЦК мобілізували електрика — його фактично зняли зі стовпа. Його "здала" його дружина, таким чином помстившись йому за зраду.