"Сняли со столба": женщина сдала в ТЦК своего гулящего мужа (видео)

Мужчина спокойно пошел на работу, а туда неожиданно нагрянули работники ТЦК и СП. Его мобилизовали прямо в робе.

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Украинка отомстила мужу за измену и "сдала" его работникам ТЦК. Те приехали и "мобилизовали" его прямо с рабочего места. Об этом ТСН рассказали бойцы Сил обороны.

Как рассказали они, среди толпы новобранцев на Яворовском полигоне они заметили мужчину в робе электрика. Сначала они подумали, что он чинит на полигоне электросети, но оказалось, что его мобилизовали прямо с работы. Он как раз залез на столб и чинил там сеть, когда подъехали работники ТЦК и СП, буквально сняли его со столба и забрали в Силы обороны.

"Женщина сдала за измену мужа. Приехали ТЦКшники и забрали", — смеются с мобилизации "электрика" украинские защитники.

Они шутят, что подобных историй мобилизации уже слышали сотни.

"В основном слышим, что вышел в магазин и не дошел 30 метров, не успел сесть в автобус, не дошел домой и т.д.", — в шутку вспоминают бойцы.

Напомним, что, комментируя мобилизацию в Украине, командир батальона "Гроза" Юрий Обиход потроллил уклонистов. Он сказал, что вскоре до большинства украинцев дойдет, что на самом деле военными быть очень круто, потому что они могут свободно выезжать за границу на отдых и не бояться, что их остановит ТЦК.

На Закарпатье работники ТЦК поиздевались над ученым и незаконно мобилизовали. Военный билет с отметкой о снятии с учета у него забрали, оформили новый, написали что "годен" и оформили в воинскую часть.