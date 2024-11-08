В Одессе группа мужчин выдавала себя за работников ТЦК и зарабатывала на военнообязанных

За одно "патрулирование" сообщники могли получать от 40 тысяч гривен. Если "задержанные" отказывались платить — фигуранты применяли физическое и психологическое насилие.

В Одессе задержали группу мужчин, которые угрожали мобилизацией горожанам, а взамен требовали деньги. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Отмечается, что злоумышленники переодевались в военную и полицейскую формы и выдавали себя за представителей ТЦК и полиции. Они останавливали на улицах мужчин призывного возраста, угрожали задержанным принудительной доставкой в ТЦК, но за деньги предлагали этого не делать. Если же "задержанные" отказывались — фигуранты применяли физическое и психологическое насилие.

За одно "патрулирование" сообщники могли получать от 40 тысяч гривен.

"Участников преступной группы задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещены в изолятор временного содержания. Следователи уже объявили им о подозрении по ч. 4 ст. 189 (Вымогательство) УКУ", — сообщили в полиции.

Напомним, что в Одесской области отныне есть село, которое назвали в честь Главного управления разведки Минобороны Украины. Оно получило название Гуровское.