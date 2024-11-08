В Одесской области в честь ГУР Минобороны назвали населенный пункт: подробности

Соответствующее решение приняли в рамках декоммуникации с целью празднования вклада украинской спецслужбы в защиту Украины

В Одесской области отныне есть село, которое назвали в честь Главного управления разведки Минобороны Украины. Оно получило название Гуровское. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР.

"В честь воинов ГУР МО Украины в рамках процесса декоммунизации в Раздельнянском районе Одесской области село Первомайское переименовали в Гуровское. Соответствующее решение приняли с целью празднования важного вклада украинской спецслужбы в защиту национальных интересов от внешних угроз, укрепления обороноспособности нашего государства и чествования побед военных разведчиков", — говорится в сообщении.

Как пояснили в Институте Национальной памяти Украины, во время полномасштабной войны с РФ бойцы ГУР выполняли и продолжают выполнять сложные задачи — от стратегической разведки до боевых операций по освобождению украинских земель, а также специальных миссий на оккупированных территориях и в тылу врага, которые подрывают военный потенциал государства-агрессора.

Село Гуровское на карте Украины

В ГУР поблагодарили всех причастных за важное решение и празднование в топонимике подвига воинов ГУР и отметили, что именно в Одессе родился выдающийся военный деятель времен Украинской революции, генерал-хорунжий Армии УНР, один из организаторов военной спецслужбы Государственного Центра УНР в экзиле Всеволод Змиенко.

Напомним, что 6 ноября дроны Главного разведывательного управления поразили российские корабли в Каспийском море во время атаки на территории Дагестана. Повреждения также могли получить малые ракетные корабли проекта 21631.