Самолеты-дроны ГУР поразили два корабля в Дагестане: какое ПВО их защищало (фото, видео)

По словам российских журналистов, ПВО не справилась с "кукурузником со взрывчаткой". Каспийскую флотилию в составе кораблей "Татарстан" и "Дагестан" защищали такие комплексы, как 3М-47 "Гибка", АК-630М-2 "Дуэт" и прочие. Но в итоге матросы автоматами отражали налет беспилотник.

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Утром 6 ноября дроны Главного разведывательного управления поразили российские корабли в Каспийском море в ходе атаки на территории Дагестана. Об этом сообщал Фокус со ссылкой на источники в ведомстве.

Важно

Дроны-камикадзе ГУР впервые поразили российские корабли в Каспийском море, — источники Фокуса

"В результате ударов БПЛА пострадали по меньшей мере два объекта в городе Каспийск, что в республике Дагестан, РФ. В частности, речь идет о, вероятно, ракетных кораблях "Татарстан" и "Дагестан", — приводит "Радіо Свобода" цитату представителей разведведомства.

Матросы отражают налет БПЛА самолетного типа стрелковым оружием

Повреждения также могли получить малые ракетные корабли проекта 21631. Сообщается, что расстояние от государственной границы Украины до объекта поражения составляет порядка 1500 километров.

По данным российских источников, во время атаки в пункте базирования находился малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М". Он был оснащен комплексом 3М-47 "Гибка", автоматической установкой АК-630М-2 "Дуэт" и другими комплексами ПВО.

Корабельная система ПВО

Корабельная система ПВО

Сообщается, что все это находилось под управлением полноценных боевых частей. Но отражать налет самолета-дрона пришлось корабельным матросам с автоматами. Хотя российские комплексы ПВО по своему назначению и возможностям могут поражать гораздо более сложные цели, а не только "крупный тихоходный западный кукурузник со взрывчаткой на борту".

Напомним, что 6 ноября украинский самолет-дрон атаковал базу Каспийской флотилии, которая прежде вела ракетные обстрелы по территории Украины.

Также сообщалось, что, по данным ВСУ, на Кураховском направлении ВС РФ новых позиций не захватила, но при этом давление усиливается.