Дроны-камикадзе ГУР впервые поразили российские корабли в Каспийском море, — источники Фокуса

В результате инновационной спецоперации Главного управления разведки впервые удалось нанести поражение российской флотилии в Каспийском море. Расстояние от государственной границы Украины до объектов составляет около 1500 километров.

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Атака с помощью дронов-камикадзе состоялась утром в среду, 6 ноября, сообщают источники Фокуса в Главном управлении разведки. В результате ударов БПЛА поражения получили по меньшей мере два объекта в г. Каспийск в республике Дагестан, РФ.

В частности, речь идет о, вероятно, ракетных кораблях "Татарстан" и "Дагестан", также вероятные повреждения получили малые ракетные корабли проекта 21631.

Согласно сообщениям в СМИ, на пораженном объекте базируются части береговых войск, включая морскую пехоту. Отмечается, что атакованная флотилия наносила ракетные удары по Украине, а 177-й полк морской пехоты участвовал в боях в Херсонской и Запорожской областях.

В результате операций также приостановлена работа аэропорта в г. Махачкала.

В разведке отметили, что расстояние от государственной границы Украины до объектов поражения составляло около 1500 километров.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Совета Нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко также подтвердил атаку на порт в Каспийске, где находились военные корабли РФ.

Напомним, по данным российских журналистов, для атаки по порту в Дагестане использовался сверхлегкий самолет-дрон А-22 "Летучая лиса".

Также Фокус писал, что о дроне неизвестного происхождения над Каспийском, где швартуются носители крылатых ракет "Калибр", стало известно еще 11 июня.