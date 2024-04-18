Стреляют "Калибрами" и "Ониксами": какие ракетоносители РФ спрячет в Каспийском море, — эксперты

Украина может оказаться под массированным ударом с Каспийского моря, в порты которого Кремль переводит корабли ЧФ РФ. Суммарный залп — 56 крылатых ракет "Калибр".

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Россия не может перевести в Каспийское море все ракетоносители, которые находятся в Черном море под угрозой ударов ракет и дронов ВСУ. Ее возможности ограничены глубиной Волго-Донского канала и порта в Каспийске. О том, какие именно корабли ЧФ РФ сможет спасти Кремль, рассказали эксперты портала Defense Express.

Эксперты объяснили, что на военной базе РФ в Каспийском море базируются корабли, с глубиной осадки 5,6 м. Еще одно препятствие — глубина Волго-Донского канала — до четырех метров.

Между тем корабли, которые нужно было бы отвести подальше от украинских ударов, требуют большей глубины. Например, для проекта 11356 — это 7,5 м, для субмарины проекта 636.6 "Варшавянка" — 6,2 м. Это означает, что их вряд ли можно будет увидеть в ближайшее время в Каспии.

В итоге получается, что единственные ракетоносители, которые можно отвести из Черного моря — это малые ракетные корабли проекта 21631 "Буян-М" с осадкой 2,6 м, — написали эксперты.

Флот РФ — детали

В Черном море в порту Новороссийска базировались четыре корабля проекта 21631 — "Вышний Волочек", "Орехово-Зуево", "Ингушетия", "Грайворон". В целом же РФ имеет 11 таких катеров: три базируется в Каспийском море, остальные — в Балтийском.

Фокус рассказывал о технических характеристиках катеров проекта 21631 "Буян-М". В частности, каждый из них способен осуществить залп восемью крылатыми ракетами "Калибр" (дальность до 2600 км) или таким же количеством "Оникс" (дальность до 600 км). Суммарный залп "Калибров", с учетом кораблей, которые уже есть на Каспии — 56 шт.

Порт "Каспийск", где могут оказаться ракетоносители РФ, расположен на западном берегу Каспийского моря. Расстояние от Днепра — 1200 км, до западных границ во Львовской области — 1900 км.

Флот РФ — расстояние от порта в Каспии до Украины Фото: Google Maps

Отметим, начиная с первых дней полномасштабного вторжения РФ начала терять корабли в Черном море. Весной 2024 года аналитики подсчитали, что Силам обороны удалось подбить около трети Черноморского флота, при этом использовали различные средства поражения.

Для удара по флагману "Москва" ВСУ использовали ракету украинского производства "Нептун". Осенью 2023 года субмарина "Ростов-на-Дону" получила повреждения от удара управляемых авиационных ракет Storm Shadow, которые ударили по причалу возле судоремонтного завода. Около десятка кораблей РФ попали под удары дронов MAGURA V5 — об этом рассказали в ГУР Минобороны. 14 февраля удалось уничтожить корабль "Сергей Котов": по нему ударили сразу стаей морских беспилотников.

Напоминаем, 17 апреля было громко на аэродроме в Джанкое. Позже Силы обороны сообщили, что удалось повредить системы ПВО, истребители и вертолеты ВС РФ. Между тем 15 апреля в Минобороны РФ сообщили о производстве корабля по новому проекту, который сможет двигаться сквозь лед.