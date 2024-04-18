Стріляють "Калібрами" і "Оніксами": які ракетоносії РФ сховає у Каспійському морі, — експерти

Україна може опинитись під масованим ударом з Каспійського моря, у порти якого Кремль переводить кораблі ЧФ РФ. Сумарний залп — 56 крилатих ракет "Калібр".

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Росія не може перевести у Каспійське море усі ракетоносії, які перебувають у Чорному морі під загрозою ударів ракет та дронів ЗСУ. Її можливості обмежені глибиною Волго-Донського каналу та порту у Каспійську. Про те, які саме кораблі ЧФ РФ зможе врятувати Кремль, розповіли експерти порталу Defense Express.

Експерти пояснили, що на військовій базі РФ у Каспійському морі базуються кораблі, з глибиною осадки 5,6 м. Ще одна перешкода — глибина Волго-Донського каналу — до чотирьох метрів.

Тим часом кораблі, які потрібно було б відвести подалі від українських ударів, потребують більшої глибини. Наприклад, для проєкту 11356 — це 7,5 м, для субмарини проєкту 636.6 "Варшавянка" — 6,2 м. Це означає, що їх навряд чи можна буде побачити найближчим часом у Каспії.

В підсумку виходить, що єдині ракетоносії, які можна відвести з Чорного моря — це малі ракетні кораблі проєкту 21631 "Буян-М" з осадкою 2,6 м, — написали експерти.

Флот РФ — деталі

У Чорному морі у порту Новоросійська базувались чотири такі кораблі проєкту 21631 — "Вышний Волочек", "Орехово-Зуево", "Ингушетия", "Грайворон". В цілому ж РФ має 11 таких катерів: три базується у Каспійському морі, решта — у Балтійському.

Фокус розповідав про технічні характеристики катерів проєкту 21631 "Буян-М". Зокрема, кожен з них здатен здійснити залп вісьмома крилатими ракетами "Калібр" (дальність до 2600 км) або такою ж кількістю "Онікс" (дальність до 600 км). Сумарний залп "Калібрів", з врахуванням кораблів, які вже є на Каспії — 56 шт.

Порт "Каспійськ", де можуть опинитись ракетоносії РФ, розташований на західному березі Каспійського моря. Відстань від Дніпра — 1200 км, до західних кордонів у Львівській області — 1900 км.

Флот РФ - відстань від порту в Каспії до України Фото: Google Maps

Зазначимо, починаючи з перших днів повномасштабного вторгнення РФ почала втрачати кораблі у Чорному морі. Весною 2024 року аналітики підрахували, що Силам оборони вдалось підбити близько третини Чорноморського флот, при цьому використовували різноманітні засоби ураження.

Для удару по флагману "Москва" ЗСУ використали ракету українського виробництва "Нептун". Восени 2023 року субмарина "Ростов-на-Дону" отримала пошкодження від удару керованих авіаційних ракет Storm Shadow, які вдарили по причалу біля судноремонтного заводу. Близько десятка кораблів РФ потрапили під удари дронів MAGURA V5 — про це розповіли в ГУР Міноборони. 14 лютого вдалось знищити корабель "Сергей Котов": по ньому вдарили відразу зграєю морських безпілотників.

Нагадуємо, 17 квітня було гучно на аеродромі в Джанкої. Пізніше Сили оборони повідомили, що вдалось пошкодити системи ППО, винищувачі та вертольоти ЗС РФ. Тим часом 15 квітня в Міноборони РФ повідомили про виробництво корабля за новим проєктом, який зможе рухатись крізь лід.