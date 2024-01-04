Націлені на флот РФ: ГУР має десятки морських дронів на секретній військовій базі (відео)

Для того, щоб знищити потужний російський корабель, використали до 100 безпілотників, розповів боєць ГУР. Поки тривала спецоперація, розвідники проводять без сну близько трьох діб.

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Розвідники ГУР Міноборони мають секретну базу, на якій тримають зграю морських дронів, готових до атаки по кораблях ЧФ РФ. Деякі з цих безекіпажних пристроїв ще допрацьовуються, деякі — здатні вдарити по росіянах у будь-який момент. Серед їхніх трофеїв — розвідувальне військове судно 4 класу. Про особливості проведенні спецоперацій по флоту РФ у Чорному морі ідеться у репортажі проєкту "Донбасс Реалии" для "Радіо Свобода".

Журналісти проєкту поспілкувались з розвідником, який має позивний "13-ий" — імені і обличчя бійця не показали. Військовий показав моделі, які вже пройшли випробування у реальних бойових умовах і довели "своє право на існування на 100%". З його слів, є й інші моделі, але він їх "не афішуватиме".

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Для того, щоб уразити російську ціль у Чорному морі, ретельно продумують усі аспекти спецоперації, розповів військовий. Потрібно враховувати, що до цілі доводиться долати велику дистанцію. Це враховують у тактиці нападу — крім основної цілі, є ще дві-три запасних.

Тривалість кожної операції від однієї до трьох діб. Весь цей час "особовий склад знаходиться без сну", зауважив військовий.

Одна з цілей, знищених морськими дронами ГУР — це розвідувальний корабель 4 класу "Иван Хурс" (підірвали у травні 2023 року). Щоб знищити морське судно подібного масштабу, бійці використали "100 бортів". "Тринадцятий" наголосив, що така кількість пристроїв для атаки — виправдана. На його думку, "це ефективно і буде окупатись".

"Це все дуже великі витрати для держави-агресора, коли ми навіть не топимо, а просто уражаємо. Після цього корабель стає на 2-3 місяці на ремонт — це великі витрати для РФ".

Боєць ГУР перелічив, яких збитків завдають Сили оборони росіянам завдяки морським дронам.

По-перше, ворог втратив можливість вільно рухатись Чорним морем.

По-друге, росіяни суттєво посилили заходи безпеки.

По-третє, збільшилось навантаження на особовий склад, який має стежити за загрозами з моря.

По-четверте, РФ витрачає гроші на "дообладнання кораблів додатковими вогневими засобами".

На відео, підготовленому журналістами, можна побачити зображення, зняті "очима" морського дрона за мить до влучання по російському кораблю. Також є кадри, на яких видно спроби росіян влучити по верткому морському судну. Журналісти зафіксували шеренгу безекіпажних морських апаратів ГУР, готових до виходу. Можна нарахувати близько десяти таких апаратів.

Вибухи в Криму — деталі

Зазначимо, українські спецслужби раніше розповідали про вдалі спецоперації по військових базах та кораблях ЗС РФ у Чорному морі та на узбережжі Криму. Зокрема, про це ішлося у інтерв'ю голови СБУ Василя Малюка. Зі слів військового, дрони використали для ударів по Кримському мосту та по десантному кораблю ЧФ РФ у Новоросійську.

Українські медіа показували українські морські дрони, націлені на окупований Крим. Серед пристроїв, готових до роботи, — моделі Sea Baby,"Магура V5 і "Козак Мамай".

Нагадуємо, 4 січні російські ЗМІ показали морський безпілотник з вибухівкою, який виявили на березі Криму. Тим часом OSINT-розслідувач пояснив, яку систему захисту від українських дронів створили росіяни на півострові.