"Застали зненацька": ЗС РФ створили систему захисту від морських дронів ЗСУ, — OSINT

У Криму росіяни створили багаторівневу систему захисту від морських дронів, заявив розслідувач. По них б'ють з літаків, вертольотів та безпілотників різних типів.

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Російське командування використовує авіацію, кораблі і власні безпілотники, щоб протидіяти українським морським дронам. Усі засоби протидії мають різну ефективність, а деякі пройшли лише попередні випробування. Про систему морської безпеки, створену в окупованому Криму, повідомив OSINT-розслідувач з ніком H. I. Sutton у статті на порталі NavalNews.

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H. I. Sutton зауважив, що дрони, які несли вибухівку до берегів Криму, завдали "непропорційного впливу" на ситуацію у Чорному морі. Дії України проти РФ "здивували військо-морський світ". Тим часом Росія протягом кількох місяців створила систему протидії цим дронам — різні аспекти цієї системи описав OSINT-розслідувач.

У статті вказано, що ЗС РФ захищаються фізичними захисними спорудами, різними видами авіації, засобами РЕБ, військовими кораблями і морськими дронами власної розробки.

Фізичний захист — це бар'єри, встановлені на підходах до Севастопольської бухти, а також біля Кримського мосту. Зокрема, росіяни використовують морські сіті, бонові загородження, ланцюги, баржі. Також по українських дронах гатять з кулеметів, встановлених на патрульних катерах.

Повітряний захист — різні види літаків, а також вертольоти, які вистежують, а потім розстрілюють пристрої з вибухівкою. H. I. Sutton детально описав, як діють росіяни. Спершу у небо здіймається старий радянський літак Бе-12, на якому є обладнання для виявлення перископів підводних човнів. Його завдання — помітити дрон серед хвиль і передати координати.

Далі до роботи беруться вертольоти Мі-8 і Ка-27. У ЗС РФ в Криму сформовано спеціальний підрозділ, який розстрілює морські апарати некерованими ракетами і стріляє з кулеметів. Дронам складно врятуватись від таких атак — вони можуть уникнути удару лише за рахунок швидкості та маневровості.

Вертольотам інколи допомагають винищувачі ЗС РФ, які патрулюють Чорне море. Літаки били по дронах з гармат, при цьому розслідувач не впевнений, що був якийсь ефект.

H. I. Sutton показав, звідки саме підіймаються у повітря російські повітряні судна — з авіабаз у Саках і у Качі.

Як ЗС РФ захищають Крим від дронів ЗСУ Фото: Twitter H I Sutton Авіабази ЗС РФ в Криму біля Севастополя Фото: Google Maps

Електромагнітний захист — це використання засобів РЕБ, які дезорієнтують українські дрони. На думку експерта, цей засіб має "помірну ефективність".

Корабельний захист — у даному випадку росіяни використовують конвої, які супроводжують важливі кораблі. У такому випадку, зазначає OSINT-розслідувач, дрони завдають шкоди патрульним кораблям — стверджує, що має інформацію про такі випадки. Завдяки подібному захисту у Середземне море дістались три російські судна під назвами Ursa Major, Yaz та Sig.

Захист безпілотниками — ще один напрям дій ЗС РФ. Зокрема, використовують звичайні безпілотники, які запускаються проти надводних цілей. На відео, опублікованому росіянами, можна побачити, як вони працюють.

Крім того, ЗС РФ вже мають власний морський дрон Dandelion USV, зауважив експерт. Припускає, що його будуть використовувати для полювання на українські морські безпілотники. Не може сказати наскільки це буде ефективно.

OSINT-розслідувач підсумував, що Росія серйозно поставилась до загрози від морських дронів України. Про це свідчить різнорівнева система захисту, яку вона оперативного створила. Також зауважив, що ніхто не очікував, що подібна зброя матиме настільки вражаючу ефективність.

Вибухи в Криму — деталі

Зазначимо, голова СБУ Василь Малюк розповів про приклади використання українських морських дронів про стратегічних об'єктів ЗС РФ. Зокрема, саме їх використали для удару по опорах Кримського мосту влітку 2023 року. Тоді ж сталось влучання у російські військові кораблі, які перебували у порту Новоросійська.

Нагадуємо, видання NYT побувало в українському підрозділі, який має майже два десятки українських морських дронів Magura для ударів по цілях ЗС РФ. Раніше Фокус писав про дрони-камікадзе, створених в Україні: вони долають до 900 км, озброєні вантажем вибухівки до 70 кг.