Зруйнували міф про РФ: Василь Малюк розповів невідомі подробиці підриву Кримського мосту (відео)
Голова СБУ Малюк розповів про ще одну ціль, яку могли вдарити морські дрони по дорозі до Кримського мосту. Також показав невідомі кадри з особистого архіву.
Перша спроба підірвати Кримський міст, яка сталась у жовтні 2022 року, зруйнував міф про непереможність Росії. Вибухи пошкодили обидві гілки мосту, з'явились проблеми з логістикою угрупування ЗС РФ, яке воює в Україні. Деталі спецоперації в окупованому Криму розповів голова СБУ Василь Малюк у інтерв'ю телеканалу "1+1", розміщеному на Youtube телеканалу.Важливо
Малюк розповів журналістам, як спецпризначенці підібрались до незаконної споруди, зведеної росіянами. Причому зробили це двічі: у жовтні 2022 року туди відправили вантажівку з гексогеном, а в липні 2023 року — морські дрони Sea Baby з вибухівкою. Невідомі деталі цих операцій наводяться у відео "Кримський міст на біс" — першому з нової серії фільмів "СБУ. Спецоперації перемоги".
Зі слів голови СБУ, по дорозі до Кримського мосту дрони наштовхнулись на ще одну ціль, яку могли підірвати — на російський фрегат "Адмірал Ессен". Також офіцер розповів, як роздобули секретний звіт ФСБ, у якому ішлось про "катастрофічні результати" удару по російській незаконній споруді. Крім того, поділився унікальними, досі не оприлюдненими, кадрами з особистого архіву.
"Ці два вибухи по автомобільній і залізничній ділянках Кримського мосту повністю зупинили російську військову логістику. Ми фактично зруйнували міф про непереможність Росії. Це – країна-фейк", — лунають у фільмі слова голови СБУ Малюка.
Спецоперації СБУ — деталі
Зазначимо, перші деталі щодо підриву опор мосту дронами Малюк повідомив у серпні 2023 року — за кілька тижнів після подій. З його слів, саме тоді успішно використали унікальну зброю, аналогів якої немає у світі — морські дрони SeaBaby. Також ЗМІ розповіли про спеціальну бригаду, створену у складі Сил оборони України — її озброїли різними типами морських БПЛА. У арсеналі підрозділу — безпілотники Magura V5 та Sea Baby.
Василь Малюк також ділився з медіа деталями першого удару по Кримському мосту. Вказав, що вантажівка, яку вдалось провести на міст, була навантажена 21 тонною гексогену.
Нагадуємо, 24 листопада у мережі опублікували світлини з дроном Magura V5, який начебто опинився на західному узбережжі Криму і не вибухнув. Кількома днями раніше росЗМІ підтвердили успішність однієї зі спецоперацій Сил оборони на окупованому півострові: у Росії поховали командира катера, який атакували українські морські дрони 10 листопада.