Разрушили миф о РФ: Василий Малюк рассказал неизвестные подробности подрыва Крымского моста (видео)

Глава СБУ Малюк рассказал о еще одной цели, которую могли ударить морские дроны по дороге к Крымскому мосту. Также показал неизвестные кадры из личного архива.

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Первая попытка взорвать Крымский мост, которая произошла в октябре 2022 года, разрушила миф о непобедимости России. Взрывы повредили обе ветви моста, появились проблемы с логистикой группировки ВС РФ, которая воюет в Украине. Детали спецоперации в оккупированном Крыму рассказал глава СБУ Василий Малюк в интервью телеканалу "1+1", размещенном на Youtube телеканала.

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Малюк рассказал журналистам, как спецназовцы подобрались к незаконному сооружению, возведенному россиянами. Причем сделали это дважды: в октябре 2022 года туда отправили грузовик с гексогеном, а в июле 2023 года — морские дроны Sea Baby со взрывчаткой. Неизвестные детали этих операций приводятся в видео "Крымский мост на бис" — первом из новой серии фильмов "СБУ. Спецоперации победы".

По словам главы СБУ, по дороге к Крымскому мосту дроны наткнулись на еще одну цель, которую могли взорвать — на российский фрегат "Адмирал Эссен". Также офицер рассказал, как раздобыли секретный отчет ФСБ, в котором говорилось о "катастрофических результатах" удара по российскому незаконному сооружению. Кроме того, поделился уникальными, до сих пор не обнародованными, кадрами из личного архива.

"Эти два взрыва по автомобильному и железнодорожному участкам Крымского моста полностью остановили российскую военную логистику. Мы фактически разрушили миф о непобедимости России. Это — страна-фейк", — звучат в фильме слова главы СБУ Малюка.

Спецоперации СБУ — детали

Отметим, первые детали о подрыве опор моста дронами Малюк сообщил в августе 2023 года — через несколько недель после событий. По его словам, именно тогда успешно использовали уникальное оружие, аналогов которого нет в мире — морские дроны SeaBaby. Также СМИ рассказали о специальной бригаде, созданной в составе Сил обороны Украины — ее вооружили различными типами морских БПЛА. В арсенале подразделения — беспилотники Magura V5 и Sea Baby.

Василий Малюк также делился с медиа деталями первого удара по Крымскому мосту. Указал, что грузовик, который удалось провести на мост, был нагружен 21 тонной гексогена.

Напоминаем, 24 ноября в сети опубликовали фотографии с дроном Magura V5, который якобы оказался на западном побережье Крыма и не взорвался. Несколькими днями ранее росСМИ подтвердили успешность одной из спецопераций Сил обороны на оккупированном полуострове: в России похоронили командира катера, который атаковали украинские морские дроны 10 ноября.