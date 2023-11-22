Не отвернулся: в РФ похоронили капитана катера "Серна", который атаковали морские дроны ВСУ (фото)

Российский мичман Никитин с первых дней вторжения находился в составе военного флота России. Кроме того, он проходил службу в аннексированном Крыму после событий 2014 года.

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В Новороссийске похоронили россиянина, который находился на борту катера российских оккупантов в одной из бухт в Крыму. Мужчина командовал катером проекта "Серна" и не смог вывернуться от удара морских дронов ВСУ. О деталях биографии командира "Серны" говорится на портале сообщества "Черноморский казачий округ".

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На портале указано, что капитана российского военного катера звали Денис Никитин, служил в ЧФ РФ. Рассказали, что во время атаки морских БПЛА он был на борту как мичман и прилагал усилия, чтобы "спасти корабль от атаки дрона". При этом погиб — "геройски", как говорится в заметке.

Информация о российском мичмане Никитине Фото: Скриншот

На портале рассказали, что Никитину было 42 года, он родился в Красноярском крае, был активным "реестровым казаком Кубанского казачьего войска". С первых дней российского вторжения присоединился к действиям оккупационной армии, написали в некрологе.

На фотографиях, сделанных во время погребальной службы, видно, что мичмана хоронили с почестями.

Взрывы в Крыму — детали

В заметке сообщества "Информационное сопротивление" указали, когда именно состоялась атака морских дронов — 10 ноября 2023 года. Именно тогда, как сообщали в ГУР Минобороны, БПЛА взорвали два российских десантных корабля — проекта "Акула" и проекта "Серна". Разведчики уверены, что суда "восстановлению не подлежат". Событие произошло в одной из бухт под Евпаторией в Крыму.

Между тем ранее украинские Силы обороны потопили еще один корабль проекта "Серна" — это произошло весной 2023 года возле острова Змеиный. На корабле россияне могли перевозить до 45 тонн груза, бронемашину для десантирования или 92 человека десантников. Всего российский флот до начала вторжения имел 16 таких катеров.

Отметим, в ноябре в Крыму чуть ли не ежедневно сообщалось о взрывах или других инцидентах, которые произошли на оккупированном россиянами полуострове. Например, 21 ноября стало известно о пожаре в районе Сак. Также 17 ноября россияне утверждали, будто слышали звуки стрельбы из бомбомета. В то же время украинские разведчики опубликовали кадры с одной спецоперации: показали, как побывали на полуострове, использовав водные мотоциклы.

Напоминаем, 22 ноября российские власти заверили, что готовы провести "громкие гуляния" в честь 10-летия аннексии Крыма. Тем временем украинский эксперт рассказал, как именно Силы обороны готовятся отвоевать оккупированный полуостров.