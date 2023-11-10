"Не подлежат восстановлению": в ГУР озвучили детали атаки по катерам РФ
Катера для высадки десанта "Серна" в Крыму поразили в результате спецоперации украинской разведки. Источник в ГУР сообщил, что суда утонули.
Два скоростных десантных катера, которые были поражены 10 ноября около 6 утра во временно захваченном Крыму в селе Черноморское вблизи Евпатории, не подлежат восстановлению. Об этом сообщили в ГУР изданию "Украинская правда".
Катера класса "Серна", которые были поражены в результате проведенной спецоперации затонули.
"Обновление по катерам, оба судна затонули и не подлежат восстановлению", — заявил собеседник издания.
По его словам, в результате попадания была детонация, поэтому, например, БТР-82, который был на одном из катеров, сгорел и тоже не подлежит восстановлению.
Остальные данные о последствиях поражения, в частности относительно экипажа на борту, еще уточняются.
Что произошло в Крыму с вражескими катерами
Несмотря на то, что в Минобороны России традиционно говорят, что ничего в Крыму не случилось, а российская ПВО якобы сбила аж два ударных дрона, местные паблики сообщают, что в Черноморском было попадание во вражескую казарму.
"И, возможно, два катера в море исчезли", — подчеркнули авторы контента.
В ГУР подтвердили поражение двух российских скоростных десантных катеров. Главное управление разведки проводило эту операцию.
Что известно о катерах класса "Серна"
Строительство десантных катеров "Серна" (проект 11770) начали в 1990-х ХХ в., а по состоянию на 2013-й год, перед вторжением в Украину, Россия построила 8 таких катеров на судостроительном заводе в Нижнем Новгороде.
Десантные катера работают по принципу движения на воздушной каверне, схожему с движением кораблей на воздушной подушке.
Такие катера более быстрые, чем другие десантные средства аналогичного типа.
"Серны" имеют лучшую проходимость по мелководью, а также возможность высадки десанта на необорудованном причалом берегу с помощью откидной рампы.
"Серны" используют для высадки десанта, а также боевой гусеничной, колесной и другой военной техники общей массой до 45 тонн на необорудованное побережье или снятия с него.
Напомним, ночью на 7 ноября также раздавались взрывы и якобы работала российская ПВО в Севастополе. Захватчики передавали, что обломки одного из сбитых дронов упали на частный дом.