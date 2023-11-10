"Не подлежат восстановлению": в ГУР озвучили детали атаки по катерам РФ

Катера для высадки десанта "Серна" в Крыму поразили в результате спецоперации украинской разведки. Источник в ГУР сообщил, что суда утонули.

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Два скоростных десантных катера, которые были поражены 10 ноября около 6 утра во временно захваченном Крыму в селе Черноморское вблизи Евпатории, не подлежат восстановлению. Об этом сообщили в ГУР изданию "Украинская правда".

Катера класса "Серна", которые были поражены в результате проведенной спецоперации затонули.

"Обновление по катерам, оба судна затонули и не подлежат восстановлению", — заявил собеседник издания.

По его словам, в результате попадания была детонация, поэтому, например, БТР-82, который был на одном из катеров, сгорел и тоже не подлежит восстановлению.

Остальные данные о последствиях поражения, в частности относительно экипажа на борту, еще уточняются.

Что произошло в Крыму с вражескими катерами

Несмотря на то, что в Минобороны России традиционно говорят, что ничего в Крыму не случилось, а российская ПВО якобы сбила аж два ударных дрона, местные паблики сообщают, что в Черноморском было попадание во вражескую казарму.

"И, возможно, два катера в море исчезли", — подчеркнули авторы контента.

В ГУР подтвердили поражение двух российских скоростных десантных катеров. Главное управление разведки проводило эту операцию.

Вражеский катер класса "Серна"

Что известно о катерах класса "Серна"

Строительство десантных катеров "Серна" (проект 11770) начали в 1990-х ХХ в., а по состоянию на 2013-й год, перед вторжением в Украину, Россия построила 8 таких катеров на судостроительном заводе в Нижнем Новгороде.

Десантные катера работают по принципу движения на воздушной каверне, схожему с движением кораблей на воздушной подушке.

Такие катера более быстрые, чем другие десантные средства аналогичного типа.

"Серны" имеют лучшую проходимость по мелководью, а также возможность высадки десанта на необорудованном причалом берегу с помощью откидной рампы.

"Серны" используют для высадки десанта, а также боевой гусеничной, колесной и другой военной техники общей массой до 45 тонн на необорудованное побережье или снятия с него.

Напомним, ночью на 7 ноября также раздавались взрывы и якобы работала российская ПВО в Севастополе. Захватчики передавали, что обломки одного из сбитых дронов упали на частный дом.