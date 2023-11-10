"Два катера в море исчезли": ГУР атаковало вражескую казарму в Крыму, — СМИ (видео)

В российских СМИ и Минобороны не вспомнили о взрывах в Черноморском, а рассказали лишь о работе ПВО в Феодосии. В поселке в это время взялись за работу спасатели и водолазы.

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В поселке Черноморское в Евпаторийском районе Крыма прогремели взрывы. Об этом 10 ноября сообщили в местном телеграм-канале.

Авторы контента со ссылкой на слова подписчиков проинформировали, что было 4–5 прилетов в пограничную заставу.

В России утверждают, что "отбили атаку"

В то же время в российском медиа Baza проинформировали, что беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Феодосии.

В публикации говорится, что ночью два беспилотника попытались ударить по Морскому нефтяному терминалу, но якобы были сбиты из стрелкового оружия.

"Один из беспилотников взорвался в воздухе. Его обломки упали в поле в 400 метрах от нефтебазы. Второй дрон упал на территории нефтебазы и при падении он сдетонировал", — отметили авторы контента.

По их словам, в результате атаки была повреждена металлическая конструкция одной из электроподстанций, но никто не пострадал.

В Министерстве обороны РФ уже заявили, что ночью "пресекли попытки террористических атак". Россияне заверили, что силы ПВО перехватили два БПЛА над Крымом.

Местные сообщают об успешном ударе

Однако в телеграм-канале "Крымский ветер" передали, что в Черноморском было попадание во вражескую казарму.

"И, возможно, два катера в море исчезли", — подчеркнули авторы контента.

Позже они рассказали, что на месте происшествия начался разбор завалов.

"И водолазы начали работу в море. Похоже, катера тоже попали под удар", — добавили в посте.

Операцию проводила разведка

В "Суспільному" со ссылкой на источники подтвердили поражение двух российских скоростных десантных катеров. По данным журналистов, операцию проводило Главное управление разведки (ГУР).

Напомним, 9 ноября в Крыму также было неспокойно. Местные сообщали о мощном взрыве в Севастополе, который российские оккупанты объяснили работой ПВО.

Ночью на 7 ноября также раздавались взрывы и якобы работала российская ПВО в Севастополе. Захватчики передавали, что обломки одного из сбитых дронов упали на частный дом.