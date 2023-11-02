Удары в Крыму касаются военных объектов, которые задействованы в атаках на Одесскую область, — Братчук

На данный момент украинская сторона пока официально не подтвердила удары по Крыму и Арабатской стрелке, поскольку данные еще доразведываются.

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Украина атаковала военные объекты в Крыму, из которых наносятся удары по Украине, в частности, и по Одесской области и объекты управления врага на Херсонщине. Об этом в эфире телемарафона 2 ноября заявил спикер "Украинской добровольческой армии Юг" Сергей Братчук.

По его словам, процесс демилитаризации украинского полуострова продолжается.

"Сейчас эти прилеты касаются тех объектов, с которых могут наноситься или наносятся удары по территории Украины, в частности, по Одесской области — мы говорим об аэродромах. Новофедоровка — вчера там приезжали скорые и пожарные машины. И сейчас там полная тишина. И те объекты, на Арабатской стрелке — это не Крым, но очень близко. Там расположены вражеские объекты, и прежде всего объекты управления, командного состава", — сказал Братчук.

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Он добавил, что на данный момент украинская сторона пока официально не подтвердила удары по Крыму и Арабатской стрелке, поскольку данные еще доразведываются. Сергей Братчук также сообщил, что процессы ударов по военным объектам оккупантов в Крыму будут продолжаться.

Братчук отметил, что дымовые завесы, которыми оккупанты пытаются скрыть Крымский мост действуют, "как мертвому припарки".

"Складывается впечатление, что Крымский мост больше не работает, чем работает", — сказал он.

Напомним, что в оккупированном Геническе "прилетело" в пансионаты с россиянами. Ракеты попали в две базы отдыха — пансионат "Юный" и "Голубое пламя" в селе Стрелковое.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму в нескольких районах 1 ноября прогремели взрывы. Оккупанты сообщали о масштабной ракетной атаке. 30 октября ракеты атаковали полк ПВО РФ недалеко от села Еленовка. Ранения получили по меньшей мере 17 оккупантов.