Взрывы в Крыму: ракеты атаковали полк ПВО РФ, есть раненые, — росСМИ

По данным журналистов, ракетный удар нанесли по месту дислокации ВС РФ недалеко от села Оленевка. Сообщается о по меньшей мере 17 пострадавших воинах.

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В оккупированном Крыму в результате ночной атаки 30 октября ранения получили 17 российских военнослужащих. Об этом сообщает российское издание ASTRA.

"17 военнослужащих МО РФ ранены в результате ночной атаки на ракетно-зенитный полк ПВО в оккупированном Крыму. Ракетная атака была осуществлена сегодня, 30 октября, в районе 3 часов ночи недалеко от села Оленевка. Атаковано место дислокации ракетно-зенитного полка ПВО МО РФ", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате атаки повреждены 5 автомобилей.

На момент публикации оккупационные власти удары по ракетно-зенитному полку в Крыму не комментировали.

Напомним, что в оккупированном Крыму оккупанты придумали, как обмануть украинские дроны. Они нарисовали на взлетных полосах граффити в виде МиГ-31. Рисунки в виде боевой авиации появляются не только на временно захваченных территориях Украины, но и в России, потому что оккупанты боятся ударов со стороны Украины.

Ранее сообщалось, что украинские партизаны обнаружили в оккупированном Крыму ПВО, склад БК и РЛС оккупантов.