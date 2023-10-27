Украинские партизаны обнаружили в оккупированном Крыму ПВО, склад БК и РЛС оккупантов (фото)

Оккупанты вблизи Симферополя сосредоточили средства противовоздушной обороны. Территория, где они размещены, хорошо охраняется.

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В оккупированном Крыму украинские партизаны обнаружили несколько единиц дорогостоящей вражеской техники, которую российские захватчики спрятали неподалеку Симферополя. Об этом сообщают в телеграмм-канале движения "АТЕШ".

"Наши агенты заметили вражескую систему ПВО и склад с боекомплектом возле села Мазанка Симферопольского района. Также неподалеку возможно размещена РЛС, которая координирует воздушные цели. Территория очень хорошо охраняется", — говорится в сообщении.

Подполье обнародовало фотографии с вражеской техникой.

Партизаны указали координаты "45.017098, 34.247895" размещения вражеской техники и заявили, что и дальше будут продолжать деятельность по выявлению расположения средств противовоздушной обороны ВС РФ.

Напомним, что 24 октября украинское подполье заявило, что российские оккупанты готовятся к обороне Евпатории во временно оккупированном Крыму. Захватчики принялись укреплять западный берег Крыма, ведь боятся украинского десанта.

Ранее сообщалось, что ВС РФ разместили большое количество боевой авиации возле Феодосии в Крыму. Украинское подполье обнаружило большое количество боевых самолетов, вертолетов и дронов различных типов на территории аэродрома "Кировское".