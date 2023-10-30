Вибухи в Криму: ракети атакували полк ППО РФ, є поранені, — росЗМІ

За даними журналістів, ракетний удар завдали по місцю дислокації ЗС РФ неподалік села Оленівка. Повідомляється про щонайменше 17 постраждалих вояків.

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В окупованому Криму внаслідок нічної атаки 30 жовтня поранення отримали 17 російських військовослужбовців. Про це повідомляє російське видання ASTRA.

"17 військовослужбовців МО РФ поранено внаслідок нічної атаки на ракетно-зенітний полк ППО в окупованому Криму. Ракетна атака була здійснена сьогодні, 30 жовтня, в районі 3 години ночі неподалік села Оленівка. Атаковано місце дислокації ракетно-зенітного полку ППО МО РФ", — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено 5 автомобілів.

На момент публікації окупаційна влада удари по ракетно-зенітному полку в Криму не коментувала.

Нагадаємо, що в окупованому Криму окупанти вигадали, як обманути українські дрони. Вони намалювали на злітних смугах графіті у вигляді МіГ-31. Малюнки у вигляді бойової авіації з'являються не лише на тимчасово захоплених територіях України, а й у Росії, бо окупанти бояться ударів і з боку України.

Раніше повідомлялося, що українські партизани виявили в окупованому Криму ППО, склад БК і РЛС окупантів.