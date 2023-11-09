В оккупированном Севастополе прогремел мощный взрыв: что произошло

Так называемый губернатор Севастополя отчитался об успешной работе ПВО, а местные сообщают, что после взрыва по городу ехали скорые.

Related video

В оккупированном Крыму снова неспокойно. В городе Севастополь после 16 часов прогремел мощный взрыв. Оккупационные власти сообщают об уничтожении воздушной цели. О взрывах пишут в местном телеграм-канале "Крым. Реалии".

"В Севастополе был слышен мощный взрыв, от которого задрожали стекла в окнах. Также сообщается, что в центральной части города слышны сирены машин скорой помощи", — говорится в сообщении.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Розважаев подтвердил информацию о взрывах в городе.

"Буквально 10 минут назад над морем на внешнем рейде военные уничтожили воздушную цель. Происходит контроль воздушной ситуации. Все оперативные службы наготове", — написал он.

Напомним, что в Крыму при загадочных обстоятельствах погибли 19 военных ВС РФ. ДРГ якобы пробралась в казарму, где спали оккупанты и отравила их "сильным газом нервно-паралитического действия".

Ранее сообщалось, что в Донецке после налета "хаймарсов" погибли 14 военнослужащих ВС РФ. Прилетело по Республиканскому центру беспилотных систем "ДНР" в момент, когда там проходило оперативное совещание.