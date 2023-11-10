"Два катери в морі зникли": ГУР атакувало ворожу казарму в Криму, — ЗМІ (відео)

У російських ЗМІ та Міноборони не згадали про вибухи у Чорноморську, а розповіли лиш про роботу ППО у Феодосії. В селищі в цей час взялись за роботу рятувальники та водолази.

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У селищі Чорноморське в Євпаторійському районі Криму пролунали вибухи. Про це 10 листопада повідомили у місцевому телеграм-каналі.

Автори контенту з посиланням на слова підписників проінформували, що було 4-5 прильотів у прикордонну заставу.

У Росії стверджують, що "відбили атаку"

Водночас у російському медіа Baza проінформували, що безпілотники ЗСУ атакували нафтобазу у Феодосії.

У публікації йдеться, що вночі два безпілотники спробували вдарити по Морському нафтовому терміналу, але нібито були збиті зі стрілецької зброї.

"Один із безпілотників вибухнув у повітрі. Його уламки впали в поле за 400 метрів від нафтобази. Другий дрон впав на території нафтобази й при падінні він здетонував", — зазначили автори контенту.

З їхніх слів, в результаті атаки була пошкоджена металева конструкція однієї з електропідстанцій, але ніхто не постраждав.

У Міністерстві оборони РФ вже заявили, що вночі "припинили спроби терористичних атак". Росіяни завірили, що сили ППО перехопили два БПЛА над Кримом.

Місцеві повідомляють про успішний удар

Однак у телеграм-каналі "Крымский ветер" передали, що у Чорноморську було влучання у ворожу казарму.

"І, можливо, два катери в морі зникли", — підкреслили автори контенту.

Пізніше вони розповіли, що на місці події розпочався розбір завалів.

"І водолази розпочали роботу в морі. Схоже, катери теж потрапили під удар", — додали в пості.

Операцію проводила розвідка

У "Суспільному" з посиланням на джерела підтвердили ураження двох російських швидкісних десантних катерів. За даними журналістів, операцію проводило Головне управління розвідки (ГУР).

Нагадаємо, 9 листопада у Криму також було неспокійно. Місцеві повідомляли про потужний вибух у Севастополі, який російські окупанти пояснили роботою ППО.

Вночі на 7 листопада також лунали вибухи та нібито працювала російська ППО у Севастополі. Загарбники передавали, що уламки одного зі збитих дронів впали на приватний будинок.