Что-то сбивали: в Севастополе прогремели взрывы, оккупационные власти не комментируют, — СМИ

В соцсетях указывают, что севастопольцы могли слышать работу бомбометов, установленных обычно на морских судах. Назначение этих устройств — ведение огня по подводным целям.

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Утром 17 ноября жители Севастополя проснулись от громких звуков, похожих на выстрелы из бомбомета. Российские власти тем временем не объяснили, что происходит и не анонсировали военных учений. О ситуации в оккупированном Крыму рассказало издание "Обозреватель" в Telegram-канале.

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Издание утверждает, что громкие звуки в Севастополе раздались в 6:47. Звук напоминал выстрелы из реактивного бомбомета. Тогда же жители города услышали далекий взрыв, говорится в заметке, в которой не указан источник информации.

"Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев не анонсировал военных учений — об этом свидетельствуют сообщения, опубликованные ранее. Также нет комментариев от главы оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова и сообщений в росСМИ.

Сообщение о бомбометах в Севастополе Фото: Скриншот

Взрывы в Крыму — детали

Отметим, если севастопольцы действительно слышали реактивный бомбомет, то может идти речь, в частности, о реактивно-бомбометных установках РБУ-6000 ("Смерч-2") или РБУ-1200 ("Ураган"). Эти устройства устанавливаются на морские суда и предназначены для уничтожения подводных целей — подводных лодок или торпед. РБУ-1200 имеет пять стволов, РБУ-6000 — 12. Они могут поражать подводные объекты до глубины 330-450 метров.

Реактивно-бомбометная установка РБУ-1200 Фото: Википедия Реактивно-бомбометная установка РБУ-6000 Фото: Википедия

Отметим, 16 ноября в ГУР Минобороны рассказали о неожиданном способе атаки на российских оккупантов в Крыму. Для атак используют гидроциклы — разведчики доплыли до полуострова и во время одного из рейдов установили украинский флаг.

Кроме того, ранее в СБУ сообщили о существовании специальных морских дронов, которыми наносят удары по объектам россиян в Крыму. В частности, глава СБУ Василий Малюк заявил, что именно надводный дрон Sea Baby направили на колонны Крымского моста и российский корабль, поврежденный осенью 2023 года.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 ноября сообщил, что Силы обороны имеют целую флотилию морских дронов, которые регулярно используются для атак на оккупантов. По словам главы государства, благодаря этой флотилии Украина "перехватила инициативу в Черном море" и отогнала ЧФ РФ в другие порты за пределами Крыма.

Напоминаем, 17 ноября сообщество "АТЕШ" заметило цементные барьеры на пляжах в Крыму. Это свидетельствует о готовности оккупантов встретить украинский десант. Накануне, 16 ноября, Минобороны РФ отчиталось об атаке трех беспилотников неизвестного происхождения, которые парили над оккупированным полуостровом.