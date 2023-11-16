"На гидроциклах — в Крым": в ГУР показали рейд на временно оккупированный полуостров (видео)

Воины "Стугны" и "Братства" спецподразделения Тимура ГУР МОУ на нескольких гидроциклах доплыли до временно оккупированного полуострова вместе с украинским флагом в рамках миссии "Крым".

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Украинские разведчики показали, как попали во временно оккупированный Крым на гидроциклах. Видео опубликовали в пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Telegram.

"На гидроциклах — в оккупированный Крым! Уникальные кадры подготовки и реализации рейдов на территорию временно оккупированного Крыма, осуществленных воинами "Стугны" и "Братства" спецподразделения Тимура Главного управления разведки Министерства обороны Украины", — говорится в сообщении.

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В опубликованном видео украинские бойцы показали, как готовились к миссии "Крым" — разрабатывали план, тренировались и вооружались. После чего разведчики отправились к временно оккупированному полуострову по морю на гидроциклах. Разведчики продемонстрировали, как удачно доплыли до цели вместе с украинским флагом. Кроме этого, в ролике были слышны звуки выстрелов, однако в ГУР не прокомментировали это.

"Мотивированные разведчики-спецназовцы ГУР МО Украины продолжают свой славный боевой путь, демонстрируя храбрость и хладнокровие во время боевых задач!" — добавили в сообщении.

Напомним, 15 ноября в СМИ сообщили, что Вооруженные силы Украины могут отвоевать плацдарм на левом берегу Херсонской области, что может открыть новую линию наступления на временно оккупированный Крым. По словам главы ОП Андрея Ермака, было пройдено 70% пути, тогда как украинское контрнаступление развивается.

В октябре командир группы ПЗРК спецподразделения "Артан" Александр "Лютый" рассказал, что в некоторых операциях руководителем спецопераций является сам глава ГУР МОУ Кирилл Буданов. По его словам, однажды Буданов убедил 19 россиян сдаться в плен с помощью личного разговора и переговоров по рации.