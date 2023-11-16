"На гідроциклах ― в Крим": у ГУР показали рейд на тимчасово окупований півострів (відео)

Воїни "Стугни" та "Братства" спецпідрозділу Тимура ГУР МОУ на кількох гідроциклах допливли до тимчасово окупованого півострова разом з українським прапором у межах місії "Крим".

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Українські розвідники показали, як потрапили до тимчасово окупованого Криму на гідроциклах. Відео опублікували в пресслужбі Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Telegram.

"На гідроциклах ― в окупований Крим! Унікальні кадри підготовки та реалізації рейдів на територію тимчасово окупованого Криму, здійснених воїнами "Стугни" та "Братства" спецпідрозділу Тимура Головного управління розвідки Міністерства оборони України", — йдеться у повідомленні.

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В опублікованому відео українські бійці показали, як готувалися до місії "Крим" — розробляли план, тренувалися та озброювалися. Після чого розвідники вирушили до тимчасово окупованого півострова по морю на гідроциклах. Розвідники продемонстрували, як вдало допливли до цілі разом з українським прапором. Крім цього, в ролику було чутно звуки пострілів, проте в ГУР не прокоментували це.

"Мотивовані розвідники-спецпризначенці ГУР МО України продовжують свій славетний бойовий шлях, демонструючи хоробрість і холоднокровність під час бойових завдань!" — додали в повідомленні.

Нагадаємо, 15 листопада в ЗМІ повідомили, що Збройні сили України можуть відвоювати плацдарм на лівому березі Херсонської області, що може відкрити нову лінію наступу на тимчасово окупований Крим. Зі слів голови ОП Андрія Єрмака, було пройдено 70% шляху, тоді як український контрнаступ розвивається.

У жовтні командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" Олександр "Лютий" розповів, що в деяких операціях керівником спецоперацій є сам голова ГУР МОУ Кирило Буданов. З його слів, одного разу Буданов переконав 19 росіян здатися в полон за допомогою особистої розмови і переговорів по рації.