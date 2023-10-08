Операції ГУР у Криму. Від рейду Буданова до висадки на Тарханкуті

Бійці спецпідрозділів Головного управління розвідки влаштовують рейди до Криму вже не перший рік. В одному з них брав участь особисто начальник ГУР, генерал-лейтенант — на той момент майор Кирило Буданов. Фокус підготував статтю про українські операції на окупованому півострові.

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Український Крим хоч і окупований з 2014 року, але Головне управління розвідки проводило і проводить спеціальні операції на захопленому півострові. Фокус зібрав список спецоперацій Головного управління розвідки Міноборони України в Криму.

Із серпня 2023 року операції ГУР у Криму стали широко обговорюваними, однак це не перші випадки рейдів. Першу широко відому операцію було здійснено 2016 року.

Рейд до Криму Кирила Буданова

У серпні 2016 року диверсійну групу ГУР під командуванням на той момент майора Кирила Буданова було закинуто до Криму. Інформацію про ДРГ поширили в росЗМІ. За версією РФ, українська ДРГ у складі 5 бійців на катерах висадилася на західному узбережжі Криму. Завдання нібито полягало в тому, щоб здійснити диверсії на аеродромі Джанкой.

Кирило Буданов у складі української оперативно-агентурної групи

За даними українських джерел, оперативно-агентурна група військової розвідки мала зробити схрон зі зброєю в спеціально підготовлених місцях поруч з об'єктами окупантів. Озброєння було необхідне для інших ДРГ, які мали працювати в разі повномасштабної війни з РФ.

Червоним позначені дії українських бійців ГУР

Операція не була завершена повністю успішно. Ворогу вдалося дізнатися, що групу готують до операції на півострові, і затримати українського агента. Однак він зміг попередити побратимів про засідку. Російський спецпідрозділ "Вимпел" потрапив у засідку, яку готували для ГУР. У результаті українські бійці знищили підполковника "Вимпела" Романа Каменєва, ще двох окупантів вдалося поранити. Після цього бійці ГУР почали відступати на материкову частину України. Під час відходу до дамби застрелили єфрейтора 247-го десантно-штурмового полку ЗС РФ Семена Сичова. За українською версією, він загинув під час перестрілки з російськими військовими.

Бійці ГУР ліквідували підполковника Каменєва

У результаті операції втрат з боку ГУР не було. ФСБ РФ затримала Євгена Панова та Андрія Захтея, які, за версією РФ, були агентами ГУР і мали зустріти українських бійців. Євгена Панова звільнили 2019 року.

У 2017 році РФ підірвала Максима Шаповала, який був начальником Управління спеціального резерву ГУР Міноборони, саме воно, ймовірно, і готувало операцію в окупованому Криму. Через два роки 2019 року під час спроби встановити вибуховий пристрій на машину Кирила Буданова затримали Олексія Ломака. Він був або завербований, або був співробітником спецслужб РФ. Ймовірно, у такий спосіб РФ вирішила помститися за ліквідацію підполковника Каменєва. Ломака, за словами Буданова, обміняли на українських бійців.

Кирило Буданов нещодавно розкрив, що йому довелося плисти через Сиваш, щоб евакуюватися. Однак він заявив, що на дамбі ніхто не загинув, усі втрати ворога були під час перестрілки.

"Вийшли із засідки. Усі, хто там був, усі вийшли — усі здорові. Усі, хто намагався захопити (українських військовослужбовців), когось РФ визнали загиблим, когось не до кінця визнали. У тих, хто хотів захопити, щось пішло не так", — розповів Буданов.

Однак Буданов сказав, що в Криму вони діяли не раз, до цієї операції були й інші.

Початок повномасштабної війни — відновлення спецоперацій ГУР

Начальник ГУР генерал-лейтенант Кирило Буданов у всіх публічних заявах стверджує, що Україна звільнить Крим. І віднедавна інформація про операції ГУР у Криму почала знову з'являтися в публічному просторі. Почати варто зі звільнення острова Зміїний. На ранньому етапі повномасштабної війни Чорноморський флот РФ захопив Зміїний, який дозволяв би заблокувати всі виходи України до моря, а також засобами ППО діставати до материкової України.

Звільненням Зміїного займалися не тільки бійці ГУР — це була об'єднана операція. Однак без неї вийти на півострів було б неможливо. Також ударів завдавали по російських кораблях, які вільно почувалися в Чорному морі. Численні атаки призвели до того, що російські кораблі Чорноморського флоту перевели в Новоросійськ і Феодосію.

Бійці ГУР на одній із "вишок Бойка"

Ще один важливий етап операції — звільнення "вишок Бойка" 13 вересня. "Вишки Бойка" — це газовидобувні платформи. На них окупанти тримали сучасні станції РЛС. Ліквідація російського обладнання дозволила перейти до наступного етапу — знищення С-400, щоб зробити пробоїну в системі ППО ворога. Удар, імовірно, модернізованим "Нептуном", припав на радар "Підліт" і установку С-400 "Тріумф". Подія сталася 23 серпня.

Окремо варто зазначити, що під час операції на "вишках Бойка" один із бійців із позивним "Конан" випав із катера під час різкого маневру. Він 14 годин плив і був на воді. Побратими повернулися за бійцем і врятували його, попри щільний вогонь з боку російських винищувачів.

Об'єкти 3-го радіотехнічного полку РФ на мисі Тарханкут Об'єкти 3-го радіотехнічного полку РФ на мисі Тарханкут

Уже 24 серпня бійці Головного управління розвідки за підтримки ВМС України висадилися на мисі Тарханкут у районі н. п. Оленівка і Маяки. Також стало відомо, що спецопераціями в Криму займається спецпідрозділ "Артан", який дістав назву на честь одного з племен, що проживали на території сучасної України і прославилися непереможними воїнами.

"Підрозділи ГУР МО здійснили висадку в межах спецоперації, усі завдання виконано", — заявив у коментарі журналістам представник військової розвідки Андрій Юсов.

Відео спецоперації ГУР на мисі Тарханкут

Українські військові розвідники висадилися на півострів, вивісили прапор України і завдали вогневої поразки окупантам. При цьому російська пропаганда піднесла історію з десантом інакше — нібито бійці ГУР обстріляли з берега туристичний кемпінг і пішли назад. У ГУР повідомили журналістам, що під час операції в Криму розвідники пошкодили 4 швидкісні катери окупантів і знищили 30 ворогів.

Висадки в Криму тривають

4 жовтня стало відомо про ще одну операцію Головного управління розвідки. Військовослужбовці батальйонів "Стугна" і "Братство" у складі спецпідрозділу "Тимур" вступили в бій із російськими окупантами в захопленому Криму. Бійці завдали вогневої поразки ЗС РФ. Також було опубліковано кадри спецоперації.

Спецоперація бійців ГУР у Криму

"Відбувся бій із російськими окупантами, є багато загиблих і поранених з особового складу загарбників. На жаль, є втрати серед українських захисників, які все ж таки не співмірні з російськими", — заявив представник ГУР Андрій Юсов.

При цьому він додав, що операція завершена успішно, вона мала диверсійно-розвідувальний характер. Бійці висадилися на західному узбережжі Криму, на Тендрівській і Кінбурській косах. На всіх трьох локаціях відбувалися запеклі бої зі ЗС РФ. Командир спецпідрозділу "Артан" Віктор Торкотюк заявив, що це не перша і не остання операція в Криму. Про більшу частину з них стане відомо пізніше. Дії ГУР спрямовані на те, що Україна неодмінно деокупує півострів.

Бійці ГУР із прапором України під час спецоперації в Криму Фото: Скриншот

Окупанти традиційно заявили, що атаку ДРГ відбито. Також вони опублікували відео з бійцем, якого називають членом ГУР. Вони також запевняють, що метою було зробити фото на тлі українського прапора на березі Криму — не згадуючи про бойові зіткнення і втрати.

Крім рейдів ГУР до Криму, ракети і дрони також завдають ударів по військових об'єктах РФ на окупованому півострові. Україна знищує військовий потенціал ворога для подальшого звільнення автономної республіки Крим.