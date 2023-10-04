"Буде українським або безлюдним": спецпризначенці ГУР висадилися в Криму і вступили в бій зі ЗС РФ (відео)
Як зазначили у воєнній розвідці, українські захисники провели успішну спецоперацію і завдали вогневої поразки російським окупантам.
Спецпризначенці батальйонів "Стугна" і "Братство" у складі спецпідрозділу "Тимура" Головного управління розвідки Міноборони України десантувалися на території окупованого Криму і вступили в бій з окупантами. Про це в середу, 4 жовтня, повідомили у пресцентрі ГУР МО України.
Як зазначили у військовій розвідці, українські захисники завдали ворогу вогневої поразки. Відомство також поділилося кадрами спецоперації.
Один зі спецпризначенців на відео сказав: "ГУР МО здійснило чергову висадку в Криму. Крим буде українським або безлюдним".
Висадки ГУР у Криму
Зазначимо, що це вже не перший відомий випадок висадки спецпідрозділів ГУР в окупованому Криму. Раніше, 24 серпня, жителі окупованого Криму повідомили українським ЗМІ про стрілянину і вибухи біля мису Тарханкут у західній частині півострова. Анонімний представник української розвідки підтвердив, що ГУР реалізував спецоперацію: завдання виконали, загиблих не було.
Трохи пізніше бійці спецпідрозділу ГУР Міноборони "Артан" показали кадри бою біля берега Криму.