"У тіні": ГУР показало підрозділ NBD зі спецпідрозділу "Тимура", який звільняв Зміїний (відео)

ГУР Міноборони показали роботу п'ятірки спецпризначенців, які здійснюють успішні удари по ЗС РФ. Бійці використовують сучасне військове спорядження і "бачать світло там, де, здавалося, його вже немає".

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Підрозділ NBD зі спецпідрозділу командира з псевдо "Тимур" виконує секретні операції у повній темряві та тиші. Бійці підрозділу дістаються до місця виконання завдання у бронемашині, мають прилади нічного бачення та повний набір військового спорядження, щоб знешкоджувати солдатів ЗС РФ. Про це ідеться у відео, опублікованому пресслужбою ГУР Міноборони.

На відео розповідається про бійців, якими керує командир з позивним Nobody. Чоловік на кілька митей з'являється у кадрі, поруч з ним — четверо його побратимів. Показують, як команда виїжджає на виконання завдання, прямуючи на місце висадки у бронетранспортері. Кожен має собі усе необхідне, щоб у темряві нищити ворога. Крім приладів нічного бачення та зброї, використовують дані розвідки: про це свідчить зображення деякої місцевості, яке видно на планшеті під час планування операції.

Голос за кадром пояснює, що спецпідрозділ NBD завжди працює у пітьмі й здатен перемогти страх: "бачать світло там, де його вже немає". Також проводять аналогію між здобуттям незалежності Україною та проголошенням незалежності від страху.

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"Сильніший той, хто здатен зробити крок на зустріч страху, той хто ніколи не впаду у відчай, той хто усвідомлює, що здатен пережити будь-що. У 1991 році Україна проголосила незалежність. Сьогодні ми проголошуємо незалежність від темряви", — говорить голос за кадром.

Новини ГУР: деталі

Зазначимо, про команду спецпідрозділу ГУР, очолювану "Тимуром", стало відомо після звільнення від російських окупантів острова Зміїний, який ЗС РФ досі продовжують обстрілювати. Спецоперацію втілили у життя бійці розвідки, очолювані командиром з псевдо "Тимур". Чоловік розповів про деталі боїв на острові. З його слів, звільнення відбувалось в три етапи: спершу відпрацювала артилерія, потім — удари авіацією Сил оборони та встановлення найбільшого прапора України на одному з мисів, і третій етап — підняття прапора на офіційному флагштоку.

Між тим українська розвідка відгукнулась на заяви західних ЗМІ щодо удару по табору ПВК "Вагнер" в Судані. Зокрема, заявили, що бійцям лестить, що їх підозрюють в подібних діях. Втім, офіційно не підтвердили, що дотичні до цих дій.

Однак, починаючи з кінця серпня, в ГУР розповіли про кілька вдалих спецоперацій в межах України та на території РФ. Наприклад, показали кадри з дрона, який дістався до аеродрому в Пскові, де згоріли два Іл-76. Також розповіли про спецоперацію "Синиця", після якої до рук України потрапив російський вертоліт Мі-8. Серед здобутків розвідки — знищення С-400 на мисі Тарханкут та звільнення так званих "вишок Бойка" від техніки росіян.

Нагадуємо, під час спецоперації біля "вишок Бойка" один з бійців ГУР опинився за бортом плавзасобу, яким діставались до платформ. Чоловік пробув у воді кілька годин, але його все ж врятували. Тим часом 18 вересня стало відомо про втрату росіянами ще одного корабля. Зі слів речника ГУР МОУ Андрія Юсова, ідеться про патрульний корабель "Сергій Котов".